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C’era due volte un piede, sabato 22 Veronica Gonzales ai Barbuti

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Sabato 22 agosto 2026, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la quarantunesima edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, Veronica Gonzales presenta “C’era due volte un piede” (ingresso 10 euro).

Il 22 agosto arriva a Salerno Veronica Gonzalez, artista internazionale ed eccellente interprete del Teatro dei Piedi, appena rientrata dalla Cina con un prestigioso Premio all’Eccellenza Artistica Internazionale.

Attrice, burattinaia e performer, Veronica Gonzalez è una delle più riconosciute interpreti del Teatro dei Piedi a livello internazionale (allieva diretta e prediletta dell’inventrice della tecnica, la veronese Laura Kibel, con cui si è spesso esibita, ndr).

Da oltre vent’anni porta la sua arte sui palcoscenici del mondo, con spettacoli rappresentati in più di 35 Paesi, partecipazioni a importanti festival internazionali e numerose apparizioni televisive in Italia e all’estero.

Uno spettacolo per tutte le età

Sarà a Salerno con “C’era due volte un piede”, uno degli spettacoli più rappresentativi del suo percorso artistico: un sorprendente teatro senza parole nel quale i piedi si trasformano in veri e propri personaggi, con volti, personalità ed emozioni, dando vita attraverso musica e movimento a storie poetiche, ironiche e coinvolgenti. Un linguaggio teatrale immediato e universale, capace di superare le barriere della lingua e di conquistare adulti e bambini, che ha permesso all’artista di attraversare culture e continenti mantenendo intatta la forza comunicativa del suo lavoro.

Veronica Gonzalez premiata in Cina

L’appuntamento di Salerno arriva in un momento particolarmente importante della carriera di Veronica Gonzalez. L’artista è infatti appena rientrata da Pechino, dove ha ricevuto, il riconoscimento “International Outstanding Performance” – Premio all’Eccellenza Artistica Internazionale, consegnato a Pechino in una cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità italiane, sotto gli occhi del console italiano a Pechino e dell’ambasciatore d’Italia in Cina. Un nuovo importante riconoscimento per un percorso artistico che da oltre vent’anni porta il Teatro dei Piedi sui palcoscenici di tutto il mondo.

«Sono felicissima di essere a Salerno. Arrivo dalla Cina con ancora addosso l’emozione di questo bellissimo riconoscimento internazionale e non vedo l’ora di incontrare il pubblico salernitano con C’era due volte un piede, uno spettacolo che mi accompagna da tanti anni nei miei viaggi in giro per il mondo.»

 

 

 

Info 339/6858043 – www.bottegasanlazzaro.it

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