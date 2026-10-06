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Ragazza accoltellata al centro storico, resta in carcere indagato

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Non è stato convalidato il fermo, ma è stata comunque disposta la custodia cautelare in carcere per Costantino Puopolo, il 57enne di Ariano Irpino accusato di aver accoltellato una giovane donna la sera del 23 settembre nel centro storico di Salerno.

La decisione è stata assunta dal gip del Tribunale di Benevento, Roberto Nuzzo, al termine dell’udienza svolta alla presenza del sostituto procuratore Olimpia Anzalone.

L’indagato si avvale della facoltà di non rispondere

Puopolo, attualmente detenuto nel carcere di Ariano Irpino, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Attraverso il proprio difensore, l’avvocato Domenico Carchia, ha però ribadito la propria estraneità ai fatti contestati.

Niente convalida del fermo

Nel provvedimento il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti necessari per la convalida del fermo eseguito nei confronti dell’indagato.

Nonostante ciò, il gip ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere.

La posizione della difesa

Durante l’udienza, il legale del 57enne si è opposto alla richiesta formulata dal pubblico ministero, sollecitando una diversa valutazione della posizione del proprio assistito.

L’inchiesta prosegue per fare piena luce sull’aggressione avvenuta nel centro storico di Salerno e accertare le responsabilità per il ferimento della giovane donna.

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