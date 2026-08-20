Lite finisce a coltellate, grave un giovane ad Agropoli

Un giovane è stato accoltellato ieri sera durante una rissa scoppiata nel parco pubblico Liborio Bonifacio, ad Agropoli, in provincia di Salerno. Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice rosso.

La ricostruzione

Secondo le prime informazioni, la lite avrebbe coinvolto cinque giovani di origine tunisina, tutti residenti ad Agropoli. Durante la colluttazione, uno dei partecipanti avrebbe colpito il ragazzo con un coltello, per poi allontanarsi. L’arma, con una lama di circa dieci centimetri, è stata recuperata e sequestrata dai carabinieri.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Agropoli e gli agenti della polizia municipale. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della rissa e individuare il responsabile del ferimento. Restano ancora da chiarire i motivi che hanno portato allo scontro.

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