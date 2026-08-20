Skincare, Rhode sbarca a Minori per 4 giorni

La Costiera Amalfitana si prepara ad accogliere, per la prima volta in Italia, Rhode, il brand di skincare e beauty fondato da Hailey Bieber nel 2022 e diventato in pochi anni un fenomeno globale.

Dal 20 al 23 agosto, il marchio sarà protagonista della Rhode Summer Station, un pop‑up esclusivo allestito sul lungomare di Minori, scelto come location per il debutto italiano del brand.

Un’esperienza immersiva nello stile Rhode

L’iniziativa porta in Costiera l’estetica che ha contribuito al successo del marchio: un approccio minimalista, contemporaneo, costruito attorno alla community che segue Rhode sui social e ne ha alimentato la crescita internazionale. Il pop‑up sarà aperto ogni giorno dalle 11 alle 19, trasformando il lungomare di Minori in una tappa del tour europeo del brand.

Prodotti iconici e limited edition

I visitatori potranno scoprire e acquistare alcuni dei prodotti più richiesti online, tra cui:

Pocket Bronze, Highlight Milk Pocket Brush e le nuove tonalità delle Peptide Lip Shape e dei Peptide Lip Tint, in edizione limitata

Spazio anche agli accessori diventati riconoscibili tra gli appassionati del marchio, come le Snap‑On Lip Case e le Terry Bags, pensati per completare la beauty routine quotidiana.

Accessi regolati per evitare code

Le precedenti tappe internazionali del tour Rhode sono state caratterizzate da lunghe file, ampiamente documentate sui social. Per Minori è stato predisposto un sistema di accesso organizzato: all’arrivo i visitatori riceveranno un braccialetto associato a una fascia oraria, che consentirà di allontanarsi e tornare successivamente senza dover attendere in coda per ore.

L’obiettivo è gestire al meglio il possibile afflusso e rendere più agevole l’esperienza.

Perché Minori

La scelta della Costiera Amalfitana come prima destinazione italiana si inserisce nel tour europeo del brand. Il richiamo turistico internazionale della Costiera e il particolare scenario del lungomare di Minori rappresentano una cornice coerente con l’immagine di Rhode e con il carattere estivo dell’iniziativa.

Per quattro giorni, Minori sarà dunque una delle tappe internazionali del brand di Hailey Bieber, che porta per la prima volta in Italia la propria esperienza beauty.

Il benvenuto del Sindaco

A salutare l’arrivo di Rhode a Minori è stato anche il sindaco Andrea Reale, che ha sottolineato il valore della scelta della cittadina della Costiera Amalfitana per il debutto italiano dell’iniziativa.

«Il Comune di Minori è lieto di annunciare che, a partire da oggi, 20 agosto e fino al 23 agosto, il rinomato brand internazionale di cosmetica Rhode sarà presente sul lungomare di Minori con il suo pop-up store».

«Il Comune di Minori desidera esprimere la propria sincera gratitudine a Rhode per aver scelto Minori come location per questa iniziativa. La scelta del nostro lungomare è motivo di orgoglio per l’intera comunità e conferma ulteriormente la capacità del nostro territorio di attrarre brand e iniziative di fama internazionale. Questa iniziativa porterà inoltre a Minori e alla Costiera Amalfitana una notevole esposizione e visibilità. La presenza di Rhode rappresenta anche un’importante opportunità per l’economia locale, generando significativi benefici economici per le attività commerciali, le strutture ricettive e i ristoranti del territorio, e dando ulteriore impulso all’intero ecosistema economico locale».

I primi 3 slot di accesso sono già andati sold out, ogni slot ricomprende 175 prenotazioni.

Le code sono iniziate fin dalle prime ore del mattino, confermando l’interesse attorno a un evento che sta trasformando, per quattro giorni, il lungomare di Minori in una delle tappe internazionali del tour estivo del brand.

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