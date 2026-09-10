Emergenza sangue, campagna Rotary sabato 12 al Ruggi

Salvare vite umane è un gesto concreto, salvarne fino a tre con una singola donazione del sangue è un vero e proprio atto d’amore per il prossimo.

Da ciascuna sacca di sangue si estraggono globuli rossi per un’emorragia, piastrine per un paziente oncologico, plasma per un grande ustionato. Ma donare il sangue fa bene anche a chi dona? I medici rispondono senza giri di parole.

Sì, fa bene perché i donatori, soprattutto quelli periodici, sono sottoposti gratuitamente a screening e controlli e quindi fanno prevenzione e preservano così anche la propria salute. Donare il sangue fa bene a che dona e a chi riceve.

Il Rotary Club Salerno Est – Distretto 2101 in collaborazione con il Rotary Club Salerno Duomo attendono rotariani, amici e tutti i cittadini sabato 12 settembre presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Servizio Immuno-trasfusionale, dalle ore 8 alle ore 11, per la raccolta del sangue.

“Il tuo gesto, la speranza di domani” è il motto della lodevole iniziativa che si unisce ad altre di carattere sociale e solidale nel territorio salernitano. La Presidente del R.C. Salerno Est Valentina Dell’Acqua e il Presidente del Rotary Club Salerno Duomo Lucio Bifolco sottolineano l’importanza della cultura del dono e della solidarietà, auspicando la massima diffusione della notizia per la riuscita dell’evento.

Per maggiori informazioni potete scrivere alla casella di posta elettronica rotarysalernoest@gmail.com o contattare i rotariani Dott. Michele Ammirati (3488902114) e Dott. Vincenzo Pignataro(3392384391).

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