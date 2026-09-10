Torna Cibo e Dintorni in Piazza della Libertà

Cibo & Dintorni è un evento fieristico dedicato all’agroalimentare italiano che si svolge a Salerno dal 2000, con l’obiettivo di promuovere, valorizzare e tutelare le eccellenze enogastronomiche del Made in Italy e i territori di produzione.

La manifestazione pone una forte attenzione all’internazionalizzazione del settore food, favorendo incontri B2B, accordi commerciali e networking internazionali.

Le precedenti edizioni hanno registrato un’elevata partecipazione di pubblico, produttori, operatori professionali e buyer esteri, favorendo opportunità di sviluppo per le imprese del settore food.

A raccontare il significato di questa quindicesima edizione è stato Antonio Lezzi, organizzatore di Cibo & Dintorni:

«Questa quindicesima edizione rappresenta bene l’evoluzione di Cibo & Dintorni. Dietro la manifestazione c’è un lavoro che parte molto prima dei tre giorni di evento: abbiamo studiato le aziende, i mercati e i profili dei buyer per costruire incontri realmente compatibili e capaci di generare opportunità concrete».

Un lavoro che mette al centro le imprese, le eccellenze agroalimentari e il valore del territorio, trasformando la manifestazione in un luogo di incontro, confronto e sviluppo.

11 • 12 • 13 settembre 2026 Piazza della Libertà – Salerno

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