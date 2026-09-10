Home Territori Turismo e Sapori Torna Cibo e Dintorni in Piazza della Libertà

Torna Cibo e Dintorni in Piazza della Libertà

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Unicusano Salerno Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Unicusano Pagani Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin

Cibo & Dintorni è un evento fieristico dedicato all’agroalimentare italiano che si svolge a Salerno dal 2000, con l’obiettivo di promuovere, valorizzare e tutelare le eccellenze enogastronomiche del Made in Italy e i territori di produzione.

La manifestazione pone una forte attenzione all’internazionalizzazione del settore food, favorendo incontri B2B, accordi commerciali e networking internazionali.

Le precedenti edizioni hanno registrato un’elevata partecipazione di pubblico, produttori, operatori professionali e buyer esteri, favorendo opportunità di sviluppo per le imprese del settore food.

A raccontare il significato di questa quindicesima edizione è stato Antonio Lezzi, organizzatore di Cibo & Dintorni:
«Questa quindicesima edizione rappresenta bene l’evoluzione di Cibo & Dintorni. Dietro la manifestazione c’è un lavoro che parte molto prima dei tre giorni di evento: abbiamo studiato le aziende, i mercati e i profili dei buyer per costruire incontri realmente compatibili e capaci di generare opportunità concrete».
Un lavoro che mette al centro le imprese, le eccellenze agroalimentari e il valore del territorio, trasformando la manifestazione in un luogo di incontro, confronto e sviluppo.
11 • 12 • 13 settembre 2026
Piazza della Libertà – Salerno

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it