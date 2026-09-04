Salerno Design Week, l’omaggio a Giugiaro al Museo Diocesano

Studio Opera LTB annuncia ufficialmente la partecipazione del Cavaliere Architetto Giorgetto Giugiaro quale Special Guest della Salerno Design Week 2026. La presenza del Maestro è stata confermata dalla GFG S.r.l., società di cui è titolare.

Giugiaro sarà a Salerno per due giornate, partecipando all’inaugurazione della mostra e agli incontri con istituzioni, imprese, sponsor e pubblico.

L’inaugurazione si terrà presso il prestigioso Museo Diocesano di Salerno, dove sarà allestita una grande esposizione dedicata a oltre sessant’anni di attività del Maestro, con disegni originali, sketch, studi progettuali e materiali storici.

La mostra è organizzata dall’Avv. Gianluca Iaione, art manager ed esperto d’arte, e dall’Avv. Pietro Smeriglio, che ha curato i rapporti istituzionali con gli ospiti della mostra.

Nel corso della cerimonia, Confindustria e Studio Opera LTB conferiranno a Giorgetto Giugiaro il Premio alla Carriera, quale riconoscimento per il suo straordinario contributo alla storia del design mondiale e alla diffusione dell’eccellenza italiana nel mondo.

La DeLorean

Tra i protagonisti dell’esposizione, nel Chiostro del Museo Diocesano, ci sarà la celebre DeLorean DMC-12, progettata da Giugiaro e diventata un’icona mondiale grazie alla trilogia cinematografica Ritorno al Futuro.

Il percorso sarà arricchito da opere di arte contemporanea dedicate ai suoi grandi progetti, tra cui uno speciale omaggio alla Ferrari GG50, concept car realizzata da Giugiaro per celebrare i suoi cinquant’anni di carriera.

Cavallino Ferrari e Cavallo di Persano, Francesco Baracca

Una sezione speciale racconterà inoltre il rapporto tra il Cavallino Rampante Ferrari e il Cavallo di Persano, storica razza equina legata al territorio salernitano. Attraverso opere artistiche e un progetto editoriale e di comunicazione, sarà ricostruito il percorso che collega Francesco Baracca, Enzo Ferrari e la nascita del Cavallino Rampante, trasformato in uno dei simboli più celebri dell’automobilismo mondiale.

Al termine dell’inaugurazione, la mostra proseguirà per due mesi negli spazi espositivi di Studio Opera LTB, permettendo al pubblico di continuare a visitare il progetto grazie anche ai Partner salernitani dell’iniziativa quali Banca Finint, Melella Group e Allianz assicurazioni ag842.

Salerno Design Week

La Salerno Design Week 2026 nasce così come un appuntamento di rilievo nazionale e internazionale, capace di mettere in dialogo design, industria, arte, innovazione, cinema e territorio, attraverso la figura di uno dei più grandi protagonisti del design italiano.

Un progetto che vuole valorizzare Salerno e il suo patrimonio culturale, offrendo al tempo stesso a istituzioni, imprese e sponsor l’opportunità di associarsi a un evento di forte impatto culturale, mediatico e internazionale.

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