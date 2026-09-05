Weekend dedicato all’organizzazione della casa da Ikea a Baronissi

Con il rientro dalle vacanze e la ripresa della quotidianità, settembre diventa il momento ideale per rimettere in ordine in casa e fare spazio a nuove abitudini, passioni e progetti. Del resto, le nostre case raccontano chi siamo: secondo l’IKEA Store & Organise Report 2026[1], l’82% delle persone conserva oggetti per ragioni puramente sentimentali, anche quando non vengono più utilizzati o restano nascosti dalla vista. Organizzare gli spazi, quindi, non significa rinunciare a ciò che conta, ma trovare il giusto equilibrio tra funzionalità e ricordi.
Per questo, IKEA invita i salernitani a partecipare agli eventi dedicati all’organizzazione della casa all’interno dello store di Baronissi.
La Frakta
Grande protagonista sarà l’iconica borsa blu di IKEA che quest’anno compie 30 anni, con l’appuntamento “FRAKTA: fai spazio al blu che ti premia”.
Dal 4 al 6 settembre, tutti i visitatori di IKEA Baronissi sono invitati a portare in negozio un oggetto blu[2] e metterlo alla prova con il “FRAKTOMETRO”.
Se il colore corrisponde alle tonalità di blu della borsa simbolo di IKEA, in cambio riceveranno una FRAKTA con due buoni dedicati: uno per un piatto da 8 polpette, da scegliere tra carne, falafel, pesce o vegetali, valido fino al 6 settembre presso il Ristorante svedese, e un buono sconto di €20 a fronte di €100 di spesa, valido in negozio fino al 30 settembre.
Inoltre, sabato 5 settembre, i visitatori potranno testare la propria intuizione grazie all’iniziativa “Conta, indovina, vinci!”. Infatti, all’interno del negozio sarà presente una piramide realizzata con i contenitori trasparenti SAMLA dove saranno raccolti prodotti, oggetti e accessori. La sfida? Indovinare il numero esatto di prodotti contenuti nella piramide. Tutti i partecipanti al gioco che tenteranno la fortuna riceveranno un omaggio di ringraziamento, mentre chi indovinerà il numero corretto di oggetti nei contenitori otterrà un simbolico trofeo in cartone.
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