Pitti Pizza & Friends, bilancio positivo, si lavora già al 2027

Il Pitti Pizza & Friends guarda già al 2027. A dare un primo, importante segnale per la prossima edizione è stato ieri sera il sindaco Vincenzo De Luca, arrivato intorno alle 20 in Piazza della Libertà per visitare il villaggio della pizza e rimasto a lungo tra forni, stand e pubblico. Una presenza che si è trasformata in un’occasione per osservare da vicino la manifestazione e, soprattutto, per ragionare sul suo futuro.

«Per la prossima edizione bisognerà iniziare a lavorare già da ottobre», ha detto De Luca, indicando nella programmazione anticipata la strada da seguire per costruire l’edizione 2027.

Il sindaco ha attraversato il villaggio senza formalità, fermandosi a salutare i pizzaioli, a parlare con gli organizzatori e con gli addetti ai lavori, osservando il lavoro dei forni e lasciandosi coinvolgere dall’atmosfera della serata. Ha assaggiato la pizza e si è intrattenuto volentieri tra gli stand, in una visita che ha avuto il carattere informale di chi vuole vedere e vivere da vicino una manifestazione ormai entrata nel calendario degli appuntamenti estivi della città.

De Luca: manifestazione sobria ed elegante

Il giudizio espresso al termine della visita è stato netto: «Il villaggio è bellissimo: una manifestazione sobria ed elegante». De Luca ha sottolineato in particolare la cura dei dettagli e l’attenzione con cui ogni elemento è stato organizzato, richiamando tre parole che, a suo giudizio, descrivono bene l’esperienza offerta al pubblico: sicurezza, bellezza e intrattenimento. Nel suo percorso tra gli stand ha inoltre notato la presenza di produttori di grande qualità, legati a una storia fatta di tradizione e identità, a conferma di una proposta che non si limita allo spettacolo ma mette al centro anche il valore delle eccellenze.

Al centro delle parole di De Luca c’è soprattutto il rapporto tra la manifestazione e il luogo che la ospita. Il sindaco ha sottolineato il valore di Piazza della Libertà, definendola «l’unica grande piazza affacciata sul mare di tutta Europa». Uno scenario che, secondo De Luca, offre condizioni particolari per ospitare eventi capaci di richiamare pubblico e valorizzare l’immagine di Salerno.

«Eventi come questi vanno fatti in questa piazza», ha ribadito, indicando così nel Pitti Pizza & Friends e nella sua collocazione uno dei binomi da continuare a valorizzare.

Una posizione che in queste giornate si è rivelata strategica anche sul fronte turistico. Alla grande partecipazione del pubblico salernitano e di quello arrivato da fuori città si è aggiunta infatti una significativa presenza di visitatori stranieri. In particolare, nei giorni di arrivo delle navi da crociera alla Stazione Marittima, molti crocieristi hanno attraversato il centro cittadino e raggiunto anche il villaggio, trovando nella manifestazione un appuntamento capace di unire musica, tradizione gastronomica e atmosfera di festa. Un flusso che ha contribuito a rendere ancora più internazionale il colpo d’occhio di Piazza della Libertà, dove l’entusiasmo del pubblico ha accompagnato tutte le serate.

E proprio la prospettiva di una nuova edizione è emersa con chiarezza durante la visita. L’idea, ha spiegato il sindaco, è quella di partire per tempo, già a ottobre, per poter lavorare sulla programmazione con largo anticipo. Un’indicazione che guarda concretamente alla prossima edizione e che arriva mentre il villaggio si avvia alla conclusione di questa esperienza.

Pizza prodotto identitario

De Luca ha apprezzato anche la centralità assegnata alla pizza, prodotto identitario della Campania e patrimonio immateriale riconosciuto dall’Unesco, attorno al quale il Pitti Pizza & Friends ha costruito un’esperienza che va oltre la dimensione gastronomica, intrecciando musica, spettacolo, formazione, turismo e socialità. Una formula che trova nella Piazza della Libertà la sua cornice naturale e che, nelle intenzioni espresse dal sindaco, può essere ulteriormente sviluppata.

Big Mama

La serata ha avuto anche un volto particolarmente amato dal pubblico: quello di BigMama. Dopo essere stata protagonista sul palco, l’artista ha scelto di non andare via subito e si è trattenuta fino a tardi nel villaggio, vivendo l’evento da una prospettiva decisamente più informale. Si è seduta a tavola, ha condiviso la pizza con gli addetti ai lavori, ha scherzato e sorriso con pizzaioli e staff, mescolandosi alla squadra con una naturalezza che l’ha fatta sembrare, per una sera, una di famiglia.

È una delle immagini che meglio raccontano lo spirito di questa edizione: il grande palco e i suoi protagonisti, ma anche la dimensione quotidiana del villaggio, fatta di persone che lavorano, incontrano il pubblico, condividono una pizza e costruiscono relazioni. E mentre l’edizione 2026 si avvia alla sua ultima serata, le parole di De Luca aprono già la strada al prossimo appuntamento: «Si riparte da ottobre», con l’obiettivo di dare forma all’edizione 2027 del Pitti Pizza & Friends.

Organizzazione e partnership

La manifestazione è ideata da Maurizio Falcone e promossa dall’Associazione Alimenta, presieduta dallo stesso Falcone, con Alfonso Aufiero vicepresidente. L’evento è organizzato con Effe Emme Eventi, con il patrocinio e il sostegno di Comune di Salerno, Regione Campania, Provincia di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio, Banca Monte Pruno, ASI Salerno, Fondazione Banco di Napoli, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Humanitas, Onmic, IPSEOA R. Virtuoso, AIC Campania – Associazione Italiana Celiachia, ENS Salerno – Ente Nazionale Sordi.

Per informazioni e aggiornamenti sulla manifestazione: www.pittipizzaefriends.it; Instagram: @pittipizzaefriends; Facebook: Pitti Pizza & Friends.

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