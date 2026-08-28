Home Cronaca Incendio ad Eboli, occupanti sul tetto

Incendio ad Eboli, occupanti sul tetto

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Villaggio Turistico Golden Beach a Paestum nel cuore del Cilento, bungalow direttamente sulla spiaggia
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Idea Casa vendita online di arredamento, oggettistica per la casa, bomboniere, complementi d’arredo, cucina, piccoli elettrodomestici e idee regalo
Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven

Momenti di paura nel pomeriggio a Eboli, nel Salernitano, per un incendio divampato nella mansarda di una palazzina di tre piani situata lungo la statale 18, sopra un ristorante della zona. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

Secondo quanto ricostruito, gli occupanti dell’abitazione – una decina di cittadini extracomunitari – hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile per sfuggire alle fiamme e al fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Eboli e Agropoli, supportati da due autobotti e un’autoscala.

Tutte le persone presenti nell’appartamento sono state messe in salvo e risultano evacuate per motivi di sicurezza. Non si registrano feriti. L’incendio è stato domato in breve tempo, mentre proseguono le verifiche per accertare l’origine del rogo e valutare le condizioni strutturali dell’edificio.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it