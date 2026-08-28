Incendio ad Eboli, occupanti sul tetto

Momenti di paura nel pomeriggio a Eboli, nel Salernitano, per un incendio divampato nella mansarda di una palazzina di tre piani situata lungo la statale 18, sopra un ristorante della zona. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

Secondo quanto ricostruito, gli occupanti dell’abitazione – una decina di cittadini extracomunitari – hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile per sfuggire alle fiamme e al fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Eboli e Agropoli, supportati da due autobotti e un’autoscala.

Tutte le persone presenti nell’appartamento sono state messe in salvo e risultano evacuate per motivi di sicurezza. Non si registrano feriti. L’incendio è stato domato in breve tempo, mentre proseguono le verifiche per accertare l’origine del rogo e valutare le condizioni strutturali dell’edificio.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…