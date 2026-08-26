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Caldo, allerta ondate di calore da giovedì a domenica

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Redazione Gazzetta di Salerno
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La Regione Campania, attraverso il Centro Funzionale della Protezione Civile, ha emanato un avviso di allerta per “Ondate di calore” valido dalle ore 8 di domani, giovedì 27 agosto, fino alle ore 20 di domenica 30 agosto, nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato.

Le temperature potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 6-7 °C, in particolare nella giornata di venerdì 28 agosto. Si prevede anche un tasso di umidità che, durante le ore serali e notturne, soprattutto sulle zone costiere, potrà superare il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione.

“Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio” – si legge nella nota della Protezione Civile.

“Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici. Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione”.

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