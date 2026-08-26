Scuola, il calendario 2026-27

La Regione Campania ha approvato il nuovo Calendario scolastico 2026/2027!

Per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, le lezioni avranno inizio martedì 15 Settembre 2026 e termineranno l’8 Giugno 2027, mentre nelle scuole dell’infanzia le attività educative termineranno il 30 Giugno 2027.

Saranno 203 i giorni di lezione; 202, qualora la festività del santo patrono del comune di appartenenza della scuola dovesse ricadere nel periodo di attività didattica. Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, le attività educative termineranno il 30 giugno 2026. TUTTE LE FESTIVITÀ Di seguito tutte le festività presenti nel calendario scolastico della Campania 2024-2025: 1 novembre 2025

8 dicembre 2025

dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

16 e 17 febbraio 2026

dal 2 al 7 aprile 2026

25 aprile 2026

1 maggio 2026

2 giugno 2026 A queste si aggiunge la giornata dedicata alla festa del santo patrono del comune in cui ha sede la scuola, qualora questa cada in un periodo di attività didattica.

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