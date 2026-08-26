Villammare, oggi Valeria Marini

Il 26 agosto al Villammare Festival Film&Friends arriverà l’attrice e showgirl Valeria Marini reduce dal successo di “Portobello” di Marco Bellocchio e dei progetti internazionali come la nota soap opera americana “Beautiful” e il film “Il magico mondo di Billie” dove ha recitato accanto ad Alec Baldwin.

L’attrice, oltre ad essere stata anche produttrice, ha lavorato con grandi nomi dello spettacolo in Italia e all’estero come Pier Francesco Pingitore nello storico programma tv “Il Bagaglino”, con Alberto Sordi nel film “Incontri proibiti”, in “Bambola” diretta da Bigas Luna, con Carlo Vanzina e tanti altri..

A seguire, verrà proiettato il pluripremiato film “Anna”, scritto, diretto e interpretato da Monica Guerritore. Anna racconta un momento cruciale nella vita di una donna forte e fragile, costretta a reinventarsi proprio quando sembra aver conquistato tutto.

Nella notte del 21 marzo 1956, Anna Magnani attende in solitudine la notizia della vittoria dell’Oscar per La rosa tatuata. Quella notte, colma di speranza e tensione, segna un punto di svolta: il trionfo pubblico si scontra con una frattura privata. Mentre il mondo la acclama, Anna affronta l’addio doloroso a Roberto Rossellini. La rottura segna l’inizio di un distacco crescente dal cinema e il ritorno al teatro, luogo più intimo e autentico. Ma soprattutto, comincia un viaggio interiore tra ferite, amore e memoria.

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