Barbuti, Premio Natella a Nunzia Schiano venerdì 28

Venerdì 28 agosto 2026, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la quarantunesima edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, l’attrice Nunzia Schiano andrà in scena con lo spettacolo “Femmene”, testi di Myriam Lattanzio e tratti da “Nostra Signora dei Friarielli” di Anna Mazza. Con Myriam Lattanzio, Francesco Ponzo alla chitarra e Roberto Giangrande al contrabbasso. Regia di Niko Mucci (ingresso euro 20).

Prima di andare in scena, nella serata di gala condotta da Paolo Romano, Nunzia Schiano riceverà il Premio Peppe Natella, intitolato all’ideatore e organizzatore della storica rassegna dei Barbuti.

IL PREMIO

Il riconoscimento consiste in una scultura originale del maestro ceramista Nello Ferrigno, un cavallo longobardo. Il Premio sarà consegnato da Chiara Natella, che continua con grande impegno l’opera del padre. Il Premio Natella è tributato ogni anno ad una personalità del mondo dello spettacolo che ha intrecciato il suo percorso con la storica rassegna dei Barbuti. Nell’albo d’oro figurano personalità del calibro di Michele Placido, Massimo Venturiello, Peppe Barra, Anna Mazzamauro, Beatrice Fazi e Anna Rita Vitolo, solo per citare alcuni nomi.

LO SPETTACOLO.

Con Fèmmene entriamo in una galleria umana, una serie di ritratti femminili, di voci di donne. In questa galleria ognuna di esse rappresenta una tessera di quel mosaico complesso ed affascinante che è l’animo umano femminile. Donne rappresentate nella loro forza e nella loro fragilità insieme. Tableau vivant dove troveranno spazio una mater dolorosa che darà vita ad una nuova Pietà, una ragazza che vive, aldilà della sua condizione femminile, la sensazione di guardare il mondo reale attraverso il finestrino di una metropolitana che, nonostante la fermata, non le consentirà mai di “scendere” nel mondo reale che forse, tanto reale non è. Donne violentate nel corpo e nell’anima.

E una madre, nume tutelare del focolare domestico che alle prese con i “friarielli”, sorta di totem familiare e allo stesso tempo “tela di Penelope” che non avrà mai fine, affronta i turbamenti dell’equilibrio familiare che le provengono dall’interno e verso i quali sentirà di non avere nessuna difesa, pensando di non essere preparata ad affrontarli, sottovalutandosi. Una pennellata per ricordare e ricordarci che se il cielo è azzurro, è nei suoi momenti più belli che si tinge di rosa. Infine, l’omaggio che la Lattanzio fa alle più grandi interpreti e autrici latino – americane (Chavela Vargas, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Consuelo Velasquèz) completa questo spettacolo tutto al femminile

L’ARTISTA PREMIATA, NUNZIA SCHIANO

Sarà l’attrice napoletana Nunzia Schiano, protagonista di lunga data sia del teatro che del cinema e della televisione, a ricevere l’ambito riconoscimento, dopo lo spettacolo che porterà in scena a Salerno: “Femmene”. Per il teatro, Schiano inizia negli anni ’70 tra musica popolare e teatro di strada.

Consolida la sua formazione interpretando i grandi classici (Pirandello, Scarpetta, Viviani, De Filippo) con registi come Renato Carpentieri e Lucio Angiulli. Di recente ha preso parte a grandi produzioni nazionali dirette da L. De Fusco (Antigone), M. Ghini (Operazione San Gennaro), G. Gleijeses (Così parlò Bellavista) e A. Siani (Benvenuti in casa Esposito, 2025). Vanta una presenza costante in oltre vent’anni di cinema italiano, lavorando con maestri della commedia e registi di rilievo internazionale. Spiccano i sodalizi con Matteo Garrone (Reality, Dogman) e Luca Miniero (Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord), e le collaborazioni con C. Vanzina, L. Pieraccioni e A. D’Alatri, fino ai recenti lavori con V. De Biasi e al progetto internazionale I don’t understand you.

Non mancano le partecipazioni attoriali in diverse serie televisive. Volto noto delle più grandi fiction e serie di successo italiane e internazionali. Ha recitato in storiche produzioni Rai e Mediaset (La squadra, Don Matteo, I bastardi di Pizzofalcone) e in veri e propri cult globali: è Nunzia in Gomorra 5 ed è nel cast di L’amica geniale e From Scratch. Tra i lavori più recenti figurano Il Commissario Ricciardi, Lolita Lobosco, Imma Tataranni e produzioni del 2025 come La dolce villa (regia di M. Waters).

(Info 328/9079642) – www.bottegasanlazzaro.it – Fb biglietti on line su www.postoriservato.it

È possibile acquistare i biglietti anche al botteghino, con il bonus docenti e con il bonus 18app

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