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La Consulta delle Aggregazioni Laicali con l’Arcivescovo Bellandi

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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riceviamo e pubblichiamo

In merito ad alcuni articoli apparsi nei giorni scorsi, aventi per oggetto accuse alla Chiesa salernitana e al nostro vescovo, monsignor Andrea Bellandi, la Cdal, Consulta delle Aggregazioni Laicali di Salerno-Campagna-Acerno, che rappresenta le tante associazioni e i più diversi carismi dei laici in seno alla Chiesa salernitana, intende intervenire per precisare quanto segue:

La Chiesa – non solo quella salernitana – possiede i suoi organi collegiali e la Cdal è una di questi. Noi abbiamo sempre portato in Assemblea le problematiche, le criticità, le questioni più impellenti che ritenevamo giusto affrontare tra noi, con noi e con l’arcivescovo mons. Andrea Bellandi, il quale ha sempre partecipato agli incontri raccogliendo le nostre istanze e facendole proprie.

Evidentemente, chi accusa la Chiesa di scarsa collegialità o pensa di non farne parte o dimentica che esistono spazi e momenti di confronto, sicuramente più maturi ed efficaci del puntare il dito nell’anonimato.

Riteniamo profondamente ingenerosa la rappresentazione di una Chiesa nella quale non esisterebbero spazi di partecipazione o collegialità. Il dissenso e la critica sono legittimi, ma non possono essere affidate all’anonimato, al pettegolezzo o all’insinuazione.

Fiducia all’Arcivescovo Monsignor Bellandi

Ribadiamo con forza e serenità il nostro sostegno e la nostra fiducia nell’operato dell’Arcivescovo, mons. Andrea Bellandi e non accettiamo che si scateni una macchina del fango.

La Cdal ribadisce pertanto la propria fiducia nell’operato dell’Arcivescovo mons. Andrea Bellandi e dei suoi collaboratori e, nello stesso tempo, rivolge un invito alla responsabilità a tutti coloro che partecipano alla vita della comunità ecclesiale e al dibattito pubblico.

Documento sottoscritto da:

Azione Cattolica

Acli

AGESCI

Associazione cooperatori Paolini

MEIC

Comunione e Liberazione

Laicato Saveriano

Movimento Cristiano Lavoratori

RNS – Rinnovamento Nello Spirito

Associazione Dives in Misericordia

Incontro Matrimoniale

Unione giuristi cattolici italiani

Unione cristiana dirigenti italiani

Associazione degli Exallievi/e Don Bosco di Salerno

Unitalsi Salerno

Famiglie Nuove del Movimento dei Focolari

Comunità di Sant’Egidio

Rete Mondiale di preghiera per il Papa

Cif – Centro Italiano Femminile

Fuci – Federazione Universitaria Cattolica Italiana

Cammino Neocatecumenale

Centro Volontari della Sofferenza

Confraternite dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno

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