La Consulta delle Aggregazioni Laicali con l’Arcivescovo Bellandi

riceviamo e pubblichiamo
In merito ad alcuni articoli apparsi nei giorni scorsi, aventi per oggetto accuse alla Chiesa salernitana e al nostro vescovo, monsignor Andrea Bellandi, la Cdal, Consulta delle Aggregazioni Laicali di Salerno-Campagna-Acerno, che rappresenta le tante associazioni e i più diversi carismi dei laici in seno alla Chiesa salernitana, intende intervenire per precisare quanto segue:
La Chiesa – non solo quella salernitana – possiede i suoi organi collegiali e la Cdal è una di questi. Noi abbiamo sempre portato in Assemblea le problematiche, le criticità, le questioni più impellenti che ritenevamo giusto affrontare tra noi, con noi e con l’arcivescovo mons. Andrea Bellandi, il quale ha sempre partecipato agli incontri raccogliendo le nostre istanze e facendole proprie.
Evidentemente, chi accusa la Chiesa di scarsa collegialità o pensa di non farne parte o dimentica che esistono spazi e momenti di confronto, sicuramente più maturi ed efficaci del puntare il dito nell’anonimato.
Riteniamo profondamente ingenerosa la rappresentazione di una Chiesa nella quale non esisterebbero spazi di partecipazione o collegialità. Il dissenso e la critica sono legittimi, ma non possono essere affidate all’anonimato, al pettegolezzo o all’insinuazione.
Fiducia all’Arcivescovo Monsignor Bellandi
Ribadiamo con forza e serenità il nostro sostegno e la nostra fiducia nell’operato dell’Arcivescovo, mons. Andrea Bellandi e non accettiamo che si scateni una macchina del fango.
La Cdal ribadisce pertanto la propria fiducia nell’operato dell’Arcivescovo mons. Andrea Bellandi e dei suoi collaboratori e, nello stesso tempo, rivolge un invito alla responsabilità a tutti coloro che partecipano alla vita della comunità ecclesiale e al dibattito pubblico.
Documento sottoscritto da:
Azione Cattolica
Acli
AGESCI
Associazione cooperatori Paolini
MEIC
Comunione e Liberazione
Laicato Saveriano
Movimento Cristiano Lavoratori
RNS – Rinnovamento Nello Spirito
Associazione Dives in Misericordia
Incontro Matrimoniale
Unione giuristi cattolici italiani
Unione cristiana dirigenti italiani
Associazione degli Exallievi/e Don Bosco di Salerno
Unitalsi Salerno
Famiglie Nuove del Movimento dei Focolari
Comunità di Sant’Egidio
Rete Mondiale di preghiera per il Papa
Cif – Centro Italiano Femminile
Fuci – Federazione Universitaria Cattolica Italiana
Cammino Neocatecumenale
Centro Volontari della Sofferenza
Confraternite dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno
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