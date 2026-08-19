Il Meeting del Mare a Celle di Bulgheria

Torna il Meeting del Mare, il 23 e 24 agosto 2026 con “Interno Mare”. Dopo il successo dell’edizione 2026 che ha celebrato il trentennale del festival cilentano, ideato e diretto da don Gianni Citro, prende il via l’anteprima della XXXI edizione con due serate a ingresso gratuito. Protagonisti dell’evento saranno, tra gli altri, Enzo Gragnaliello, El Chapo Junior e Peppe Soks.

Promosso dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito dell’avviso pubblico “Le stagioni della Campania da giugno 2026 a maggio 2027, con il sostegno del Comune di Camerota in qualità di capofila insieme al Comune di Celle di Bulgheria, il festival ritorna con una serie di novità in attesa del grande evento di fine maggio a Marina di Camerota.

Tra i più longevi e riconoscibili eventi culturali del Mezzogiorno italiano, il Meeting del Mare ha trasformato Marina di Camerota e il Cilento in un luogo di riferimento per la musica dal vivo, la cultura giovanile e la sperimentazione artistica, attraversando generazioni, linguaggi e trasformazioni sociali. La nuova progettualità nasce da questa storia e ne rilancia la forza, costruendo un percorso che da agosto 2026 accompagnerà comunità, pubblico, artisti e visitatori fino all’edizione di maggio 2027.

Interno Mare a Celle di Bulgheria

Il primo movimento del progetto sarà Interno Mare, la finestra di anteprima in programma il 23 e 24 agosto 2026 nel Comune di Celle di Bulgheria. Il titolo racchiude la cifra di questa apertura: portare l’energia del Meeting del Mare verso l’entroterra, facendo dialogare il grande orizzonte culturale del festival con il Massiccio del Bulgheria, i suoi cammini, le sue comunità e la sua vocazione turistica.

Il programma

Il 23 agosto, a Poderia, in località Pantrato, soglia naturale dei percorsi che salgono verso il Monte Bulgheria, si terrà il concerto di Enzo Gragnaniello, voce tra le più intense della canzone d’autore mediterranea. Il 24 agosto, in Piazza Umberto I a Celle di Bulgheria, saranno protagonisti Peppe Soks ed El Chapo Junior, per una serata dedicata ai linguaggi urban, alla scena contemporanea e al pubblico più giovane.

Ad aprire la serata del 24 agosto saranno Lil Gheibrj, Little P, Lorixys, Magnitudo, Rio Boy x Betha Star x Fiveseven, John Root e Saint Ross, talentuose espressioni musicali del territorio campano, con una forte presenza cilentana, selezionate nel solco della vocazione storica del Meeting del Mare come spazio di ascolto, scouting e accompagnamento dei nuovi percorsi creativi. Il 24 agosto è previsto anche l’aftershow DJ set con Francesco Puoli.

Appuntamenti successivi

Dopo Interno Mare, il progetto proseguirà il 30 ottobre 2026 con un nuovo appuntamento di anteprima sul Lungomare di Marina di Camerota, il cui programma sarà annunciato nelle prossime settimane.

Il percorso culminerà nella XXXI edizione del Meeting del Mare, in programma nella Baia di Lentiscelle dal 29 al 31 maggio 2027, momento centrale verso cui confluiranno anteprime, incontri, attività territoriali, giovani artisti e azioni di promozione costruite nei mesi precedenti. Il tema scelto per la XXXI edizione, ACCADE, attraversa l’intero progetto come chiave poetica e culturale.

“Accade è un verbo che ci richiama alla consapevolezza degli eventi, alle emergenze sociali e umanitarie, alle sorprese e alle occasioni di crescita che la storia ci riserva” – dichiara don Gianni Citro, direttore artistico del progetto. “Accade diventa una cifra che ci invita a guardare al mondo non come a una cartina geografica o a una mappa da decifrare, ma come a un complesso di avvenimenti che provocano la nostra esistenza e la rendono viva. Nel 2026 scegliere questa parola significa prendere posizione rispetto a un tempo in cui i luoghi vengono spesso attraversati senza essere conosciuti, fotografati senza essere osservati, celebrati senza essere davvero compresi. Il Meeting del Mare, giunto alla sua trentunesima edizione, conserva la responsabilità che lo ha generato: creare le condizioni perché musica, giovani generazioni e comunità entrino in relazione dentro un’esperienza e uno spazio vivi, concreti e condivisi”.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito, nel segno di una partecipazione aperta e condivisa. Programma dettagliato, orari, indicazioni logistiche, modalità di accesso alle aree evento e aggiornamenti sulle attività collaterali saranno comunicati attraverso i canali ufficiali del Comune di Camerota, del Comune di Celle di Bulgheria e del Meeting del Mare.

Programma

23 agosto 2026 – Poderia, Comune di Celle di Bulgheria (SA) ore 21.30

Concerto di Enzo Gragnaniello

Opening act: artisti emergenti selezionati dalla call del Meeting del Mare

24 agosto 2026 – Celle di Bulgheria (SA) ore 21.30

Concerti di Peppe Soks ed El Chapo Junior

Opening act: Lil Ghibb, Little P, Lorixys, Magnitudo,

Rio Boy x Betha Star x Fiveseven, John Root, Saint Ross

Aftershow DJ SET: Francesco Puoli

30 ottobre 2026 – Lungomare di Marina di Camerota (SA)

Grande evento di anteprima

Programma in via di annuncio

29.30.31 maggio 2027 – Baia di Lentiscelle, Marina di Camerota

Meeting del Mare – Correnti e Culture Giovani | XXXI edizione – ACCADE

Programma in via di annuncio

Per informazioni e aggiornamenti:

Comune di Camerota – www.comune.camerota.sa.it;

portale turistico ufficiale inCamerota – www.incamerota.it,

Instagram @incamerota | info@incamerota.it;

Meeting del Mare – www.meetingdelmare.it,

Instagram e Facebook @meetingdelmare | info@meetingdelmare.it

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