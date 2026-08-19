Ai Barbuti l’omaggio a Battisti venerdì 21

Venerdì 21 agosto 2026, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la quarantunesima edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, nell’ambito del progetto “Salerno Animo del Mediterraneo”, omaggio a Lucio Battisti con “6 in Jazz”.

Sandro Deidda – sax tenore & soprano, Alessandro Castiglione – chitarra, Guglielmo Guglielmi – pianoforte, Pierpaolo Bisogno – vibrafono, vibrandoneon e percussioni, Aldo Vigorito – contrabbasso, Peppe La Pusata – batteria (ingresso 15 euro).

La serata di musica dal vivo è strutturata come un omaggio alla musica del grande cantautore di Poggio Bustone. Ai “6 in Jazz” il compito di trasmettere le emozioni che si muovono nel mondo della canzone in quel solco tracciato da Battisti capace di coniugare spessore artistico e impatto popolare.

Battisti, infatti, che ha messo d’accordo generazioni, incarna la tradizione musicale italiana ed e’ l’artista più amato dal grande pubblico. “6 In Jazz” è una band particolarmente affiatata in un sound di ricerca con arrangiamenti originali e mette insieme alcuni tra i migliori musicisti campani unendo la scuola salernitana di jazz, con Deidda, Guglielmi, Bisogno e Vigorito, all’espressione della musica jazz napoletana con Castiglione e La Pusata.

Un concerto dedicato alla canzone d’autore con un lungo viaggio nel repertorio battistiano all’insegna dell’improvvisazione. Emozioni, Perché No, I Giardini di Marzo, Prendila Così, Con il Nastro Rosa, Sì Viaggiare, Aver Paura di Innamorarsi Troppo, sono alcuni dei suoi tanti successi, sono alcuni dei brani intramontabili rivisitati in chiave jazz dalla band. “6 in Jazz omaggio a Lucio Battisti” è anche un cd distribuito dalla “Egea Record” per l’etichetta “Itinera”

Info 339/6858043 – www.bottegasanlazzaro.it

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