Amalfi in Jazz, arrivano Shablo e Gegè Telesforo

Ritorna in veste settembrina la rassegna “Amalfi in Jazz” in programma nella cornice di Piazza Duomo con due appuntamenti potenti e raffinati al tempo stesso. Collocata strategicamente quest’anno nella seconda settimana di settembre, la rassegna contaminerà per due sere il salotto principale della Città che nei mesi immediatamente successivi a quelli clou dell’estate vede un incremento sempre maggiore del turismo internazionale.

Gli eventi, inseriti nel più ampio palinsesto di “Amalfi Summer Fest” promosso dal Comune di Amalfi guidato dal Sindaco Daniele Milano e curato dall’Assessora alla Cultura e agli Eventi, Enza Cobalto trasformeranno anche stavolta Piazza Duomo in un grande anfiteatro sotto le stelle con la facciata della Cattedrale di S. Andrea e il monumentale campanile a fare da scenografia naturale.

Shablo martedì 8

Si parte martedì 8 settembre 2026 (ore 22) con live che parte dal jazz — matrice di tutta la musica black — per attraversare rap, soul, R&B e funk, senza mai dividere i generi ma fondendoli in un unico suono. Protagonista sarà Shablo con il suo Street Jazz Tour che porterà ad Amalfi un progetto straordinario che abbatte i confini tra i generi.

In Piazza Duomo il sound della strada incontrerà la raffinatezza del jazz in un evento unico ed esclusivo. Accompagnato da musicisti jazz di altissimo livello, Shablo darà vita a un dialogo affascinante tra campionamenti urban, groove elettronici e calde atmosfere jazz attraverso la lente dell’improvvisazione.

Uno spettacolo magnetico, travolgente ed eclettico, capace di ridefinire i confini della musica dal vivo e che affonda le radici nel sound americano degli anni ’90 e 2000 riportandolo al presente con l’identità unica di uno degli artisti più visionari della scena italiana. Questo progetto del produttore italo-argentino, che ha ridefinito la scena urban italiana, vedrà la partecipazione straordinaria di Tormento e Joshua, già con lui sul palco di Sanremo e di Mimì, la giovanissima e talentuosa vincitrice della scorsa edizione di X Factor.

Gegè Telesforo venerdì 11

La grande musica in Piazza Duomo tornerà venerdì 11 settembre 2026 (ore 22) con Gegè Telesforo che si presenterà al pubblico con il suo Jazz Radio, un innovativo show che unisce la magia del live all’intimità di un talk show radiofonico. L’artista, accompagnato dalla sua super band, inviterà il pubblico a entrare nel suo mondo, trasformando il palco in un set ibrido, a metà tra uno studio di registrazione e uno studio radiofonico. Un’esperienza immersiva e coinvolgente, dove il pubblico non sarà soltanto un semplice spettatore, ma un ospite d’onore.

GeGè Telesforo, con la sua esperienza da “showman” e la sua profonda conoscenza della musica, guiderà gli spettatori, dai piedi della maestosa Cattedrale di Amalfi, in un viaggio sonoro attraverso il jazz, raccontando aneddoti e condividendo la sua passione in modo coinvolgente. Con Gegè Telesforo alla voce e alle percussioni, ci saranno Vittorio Solimene al piano, Francesco Fratini alla tromba, Lorenzo Simoni al sax, Giulio Scianatico al basso e Valerio Vantaggio alla batteria.

Tutti gli eventi di Amalfi Summer Fest sono ad ingresso gratuito.

Informazioni sempre aggiornate sul portale di destinazione Visit Amalfi www.visitamalfi.info

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