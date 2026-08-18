Allerta meteo, proroga fino alle 20

La Protezione civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni emesse dal Centro Funzionale e in considerazione degli scenari meteorologici attualmente in atto e della loro evoluzione, ha emanato un’allerta meteo di colore giallo valida dalle 14 alle 20 di oggi, 18 agosto, su tutto il territorio regionale.

Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi su scala locale. Il quadro meteorologico apparirà caratterizzato da forte instabilità: i fenomeni temporaleschi potranno evolversi rapidamente e risultare di particolare intensità. Tra i possibili fenomeni sono previsti anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale e trasmesso ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU) sottolinea un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Si raccomanda alle autorità competenti di attuare tutte le misure strutturali e non strutturali necessarie per prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti, secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile. In considerazione delle possibili raffiche di vento, si ricorda inoltre alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.

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