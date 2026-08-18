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Blackout al Ruggi, ecocardiografia in tilt, garantite solo urgenze

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Un guasto alla rete elettrica ha provocato un blackout nell’ambulatorio di Ecocardiografia dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, rendendo impossibile il regolare svolgimento delle attività assistenziali. Lo comunica la direzione ospedaliera, spiegando che le apparecchiature diagnostiche e i sistemi informatici risultano inutilizzabili.

Garantiti gli esami urgenti

Restano assicurate le prestazioni urgenti per i pazienti degenti e per i PACC oncologici, che vengono eseguite nei locali della UOC di Cardiologia intensiva. Sono invece sospese le attività ambulatoriali prenotate tramite CUP, che saranno riprogrammate non appena la situazione sarà risolta.

Tecnici al lavoro

I tecnici elettricisti sono al lavoro per individuare il guasto e ripristinare la piena funzionalità dell’ambulatorio. La direzione fa sapere che l’obiettivo è ristabilire il servizio nel più breve tempo possibile.

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