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Asl Salerno attiva l’Ambulatorio di Epilettologia Pediatrica ad Agropoli e Battipaglia

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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L’ASL Salerno ha attivato l’Ambulatorio di Epilettologia Pediatrica, dedicato alla diagnosi, alla terapia e al follow-up dei bambini e degli adolescenti affetti da epilessia.

La nuova struttura avrà una duplice collocazione: presso la Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (NPIA) di Agropoli e nella sede territoriale di Battipaglia. Presso la sede di Agropoli, inoltre, sarà inoltre possibile avvalersi del Day Hospital, per gli approfondimenti e le prestazioni che richiedono una permanenza più prolungata nella struttura.

Obiettivo

L’obiettivo è offrire alle famiglie un percorso specialistico vicino al luogo di residenza, riducendo la necessità di rivolgersi a centri lontani e affrontare lunghi spostamenti per visite, controlli e adeguamenti terapeutici. L’epilessia in età evolutiva richiede infatti competenze altamente specialistiche.

Le caratteristiche delle crisi, le cause, la prognosi e la risposta ai trattamenti possono variare significativamente in relazione all’età e alla fase di sviluppo del bambino. Alla diagnosi deve quindi seguire un percorso terapeutico personalizzato, che tenga conto della specifica sindrome epilettica, delle eventuali condizioni associate, dello sviluppo neuropsicologico e della risposta individuale ai farmaci.

Continuità

Elemento centrale del nuovo servizio sarà la continuità tra diagnosi, trattamento e controlli successivi. Fondamentale è, quindi, il monitoraggio nel tempo, necessario per verificare l’efficacia e la tollerabilità della terapia e modificarla, quando opportuno, in relazione alla crescita e all’evoluzione clinica del paziente.

In epilettologia pediatrica, infatti, diagnosi e terapia sono due momenti strettamente connessi. Una diagnosi accurata è indispensabile per impostare una terapia appropriata, ma altrettanto importante è il monitoraggio successivo. L’attivazione dell’ambulatorio rafforza la continuità assistenziale e mette a disposizione delle famiglie una competenza specifica nell’epilessia dell’età evolutiva. La possibilità di utilizzare anche il Day Hospital rappresenta un ulteriore elemento qualificante del percorso».

Gennaro Sosto

«l’Asl Salerno – afferma il Direttore Generale dell’ASL Salerno ing. Gennaro Sosto – continua nel suo percorso verso una “sanità di prossimità”. Un percorso che non si limita a facilitare l’accesso alle strutture sanitarie, ma che intende portare risposte concrete a bisogni complessi direttamente alle persone che ne hanno necessità”.

Il nuovo Ambulatorio di Epilettologia Pediatrica nasce dunque per offrire ai bambini e agli adolescenti un percorso assistenziale strutturato e alle loro famiglie un riferimento stabile sul territorio, riducendo quei “viaggi della speranza” che per anni hanno rappresentato una necessità per accedere a competenze ultraspecialistiche.

Richiesto livello di specializzazione particolarmente elevato

«L’epilessia pediatrica richiede un livello di specializzazione particolarmente elevato», sottolinea il Direttore della UOC di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza, Salvatore Iannuzzi. «Non si tratta soltanto di arrivare a una diagnosi corretta, ma di comprendere quale forma di epilessia abbiamo di fronte, quale impatto possa avere sullo sviluppo e quale sia il trattamento più appropriato per quello specifico bambino. La terapia non può essere standardizzata e deve essere monitorata e adattata nel tempo. L’obiettivo è offrire al bambino e alla sua famiglia un punto di riferimento stabile, competente e vicino».

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