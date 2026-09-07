La presenza del terapeuta, presentazione del libro venerdì 11 a Palazzo Sant’Agostino

Venerdì 11 settembre alle ore 17, presso la sala “Marcello Torre” di Palazzo Sant’Agostino a Salerno, si terrà la presentazione del libro del Prof. Gianpaolo Salvatore dal titolo “La presenza del terapeuta” (Raffaello Cortina Editore). Modera l’incontro la giornalista de “Il Mattino” Erminia Pellecchia.

Il libro.

L’incontro, che vanta il patrocinio della Provincia di Salerno e dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania, ha come focus il concetto di “presenza” del terapeuta come fattore decisivo per l’efficacia della psicoterapia, e ne fornisce una definizione operativa. In accordo con tale definizione, la capacità curativa del terapeuta non può derivare esclusivamente dalla sua abilità tecnica; essa è soprattutto il prodotto dell’intreccio tra la sua conoscenza teorica incarnata (non astratta, ma “vissuta”) e l’attitudine a lasciarsi coinvolgere affettivamente in modo profondo nell’incontro clinico con il paziente. Un intreccio tra “sapere” e “saper essere con” l’altro.

Da una parte, quindi, “il sapere”, presentato in questo libro come nuovo paradigma sul trauma relazionale; un sapere che permette di dar vita a una formulazione del caso clinico che ha un elevato impatto terapeutico: nel momento fondamentale in cui la formulazione viene sinceramente condivisa con il paziente, questi sperimenta una prima forma di sollievo sentendosi riconosciuto e acquisendo una visione più complessa e meno stereotipata della propria esistenza. Dall’altra ritroviamo “il saper essere”, che indica la qualità della relazione che il terapeuta – insieme al paziente – costruisce; in tale relazione il terapeuta entra autenticamente, esercitando la capacità di restare in contatto parallelamente con la sofferenza del paziente e con la propria; e trasformando quest’ultima in uno strumento di comprensione e di cura.

Solo con una presenza autentica del terapeuta si può favorire la costruzione di un progetto terapeutico solido, caratterizzato da interventi efficaci, che restituisce al paziente la ricchezza della sua trama esistenziale e una chiave di lettura delle ragioni della sua sofferenza.

L’opera approfondisce inoltre i percorsi personali e di gruppo attraverso cui la “presenza” può essere coltivata e affinata nella pratica clinica, da terapeuti appartenenti a qualsiasi orientamento teorico.

L’autore.

Gianpaolo Salvatore, psichiatra, psicoterapeuta e criminologo. Professore associato di Psicologia clinica presso Unipegaso. Per Raffaello Cortina ha già pubblicato Terapia metacognitiva interpersonale (G. Dimaggio, A. Montano, R. Popolo, 2013), Corpo, immaginazione e cambiamento (con G. Dimaggio, P. Ottavi, R. Popolo, 2019) e La vergogna del terapeuta (2023).

Programma dell’evento.

Ore 17:00 – Saluti istituzionali

Prof. Giovanni Guzzo – Vicepresidente della Provincia

Dr. Armando Cozzuto – Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania

Ore 17:30 – Dialogo con l’autore

Dr.ssa Antonietta Grandinetti – Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania

Prof. Raffaele De Luca Picione – Psicoterapeuta e Professore Ordinario di Psicologia Dinamica presso l’Università Giustino Fortunato

Moderatrice: Dr.ssa Erminia Pellecchia – Giornalista de Il Mattino

Ore 19:00 – Chiusura dei lavori

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