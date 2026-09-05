Trame di rinascita, ad Amalfi l’alto artigianato si unisce al riscatto sociale femminile

L’emancipazione femminile, la dignità del lavoro e il valore dell’artigianato Made in Italy si sono intrecciati nel cuore della Costiera Amalfitana in occasione di “Trame di rinascita”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione La Crisalide in Rete guidata dalla Presidente Roberta Bolettieri, con il patrocinio del Comune di Amalfi, svoltasi giovedì 3 settembre 2026.

L’evento è stato ideato per accendere i riflettori sui percorsi di riscatto, empowerment e autonomia delle donne prese in carico dai Centri Antiviolenza e ospitate nelle Case Rifugio e nelle strutture gestite dalla Fondazione.

Dopo un mirato percorso formativo, le donne hanno preso parte a laboratori sartoriali, dando vita alla prima sartoria sociale del Made in Italy promossa da donne fuoriuscite da situazioni di violenza di genere. Un obiettivo strategico pienamente condiviso con le istituzioni per guardare al futuro con speranza e concretezza, in un modello virtuoso in cui professionalizzazione e competenze si fondono con la cultura e il rilancio dell’alto artigianato tricolore.

“Trame di rinascita dimostra come il lavoro, la formazione e la valorizzazione dell’eccellenza artigianale Made in Italy possano trasformarsi in strumenti concreti di autonomia, dignità e riscatto per le donne che hanno superato situazioni di violenza”, ha dichiarato la Presidente della Fondazione La Crisalide in Rete, Roberta Bolettieri. “Costruire reti solide tra istituzioni, aziende e mondo sociale significa offrire risposte reali e percorsi di futuro a chi sceglie di rinascere”, ha ribadito la Presidente.

Collaborazione con imprese e istituzioni

Fondamentale per la riuscita del progetto è stata la rete di collaborazione responsabile stretta con importanti realtà d’impresa, del mondo sociale e delle istituzioni: dal supporto tecnico di Singer al contributo di Confartigianato Imprese Italia, fino al patrocinio della Fondazione Falcone e di Confcommercio, oltre al sostegno operativo di Nora Against GBV e ActionAid.

La manifestazione, presentata dalla direttrice dell’Agenzia AGI Rita Lofano e con l’attrice Sara Ricci nel ruolo di madrina, si è aperta presso la storica cornice degli Arsenali di Amalfi con i saluti istituzionali del Sindaco di Amalfi, dell’Assessore al Turismo della Regione Campania Vincenzo Maraio, dell’On. Carmela Auriemma e del Consigliere Regionale Andrea Volpe.

Durante i saluti, il Consigliere Andrea Volpe ha rimarcato l’importanza del sostegno istituzionale e normativo a tali iniziative, richiamando l’impegno strategico della Regione Campania e la vertenza per giungere all’approvazione di una legge regionale unica contro la violenza sulle donne, strumento fondamentale per riordinare, rafforzare e dotare di risorse certe la rete dei Centri Antiviolenza, le Case Rifugio e i percorsi di reinserimento lavorativo.

A seguire si è tenuto l’avvio del talk “Donne: protagoniste di oggi, pilastri del futuro”, un momento di profondo dibattito tra magistratura, forze dell’ordine, istituzioni e mondo dell’informazione.

Dopo un momento conviviale animato da intrattenimento musicale, la serata si è trasferita nel cuore di Piazza Duomo, dove si è aperta al pubblico con la presentazione ufficiale del progetto e la sfilata “Trame di rinascita”. In passerella hanno sfilato modelli d’eccezione completati da un’esclusiva linea di borse interamente disegnate e confezionate a mano dalle partecipanti alla sartoria sociale. La serata è poi proseguita con la presentazione dell’Abito rosso ideato dalla stilista Angelica Petrulli, prologo della cerimonia di consegna del Premio “Trame di Rinascita”.

I riconoscimenti

I prestigiosi riconoscimenti sono stati conferiti ad autorevoli personalità che si sono distinte nel panorama istituzionale, militare, imprenditoriale, culturale e sociale:

Trama Istituzionale e Forze dell’Ordine: Dott.ssa Annalisa Imparato (Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), Dott.ssa Elena Guarino (Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Salerno), Avv. Irma Conti (Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale), Col. Filippo Melchiorre (Comandante Provinciale Carabinieri di Salerno), Col. Alessio De Muro (Comandante Reggimento Logistico “Garibaldi” di Persano) e Col. Michele Crivellotto (Comandante Reggimento “Cavalleggeri Guide” 19° di Salerno).

Trama d’Impresa: Dott.ssa Antonia Trucillo (Marketing Manager e Direttrice Accademia del Caffè Trucillo), Dott.ssa Simona Petrozzi (Presidente Terziario Donna Confcommercio Roma e Presidente Comitato Imprenditoria Femminile CCIAA Roma) e Dott.ssa Lidia Lambiase (Direttrice Tecnica Farmaceutica – Bellizzi Farm Salute Pubblica Srl).

Trama Cultura: Dott.ssa Antonella Riboldi Brunamonti (Fondatrice e Presidente Onlus “Si Può Fare”), Dott.ssa Antonella Cortese (Psicologa e Scrittrice) e Dott.ssa Stefania Castricone (Segretaria Nazionale Sindacato SINAFI).

Trama Coraggio: Dott.ssa Maria Falcone (Presidente Fondazione Falcone) e Dott.ssa Grazia Biondi (Attivista e Fondatrice Osservatorio Nazionale sulla Violenza Economica – Manden ODV).

Trama Mediatica: Dott.ssa Veronica Briganti (Giornalista e Inviata Rai “Chi l’ha visto?”).

L’evento ad Amalfi si è concluso con un impattante flashmob che ha visto 100 donne vestite di rosso unite per celebrare il coraggio, la legalità, la solidarietà e la capacità di rinascita delle donne.

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