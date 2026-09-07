Grande successo per la settima edizione del “Festival dello Sport” organizzato dal “Rotaract Club Salerno Est” al “Maremō Beach Club” di Salerno.

Tanti giovani atleti hanno partecipato con grande entusiasmo, nella giornata di domenica, alla settima edizione del ““Festival dello Sport” organizzato presso il “Maremō Beach Club” di Salerno dal “Rotaract Club Salerno Est”, presieduto da Emmanuela Vastola. L’evento ha raccolto una calorosa adesione da parte di numerosi giovani atleti, soci dei Club Rotaract e Interact del territorio e rappresentanti di diverse realtà sportive locali. In un clima d’armonia e totale serenità, i partecipanti si sono messi in gioco attraverso un’ampia varietà di discipline sportive: beach volley, beach soccer e pallamano. La giornata è stata impreziosita da coinvolgenti lezioni di SUP e rugby, affiancate da un’apprezzata dimostrazione di allenamento funzionale e CrossFit condotta dall’istruttore professionista Marco Melillo, per poi concludersi con una rilassante sessione di yoga al calar del sole. Il “Rotaract Club Salerno Est” è da sempre impegnato in azioni di solidarietà e anche a supportare il mondo dello sport come ha spiegato la presidente Emmanuela Vastola:” Al di là dell’aspetto puramente agonistico, l’obiettivo di questo evento è quello di sostenere concretamente le famiglie e i giovani che vivono contesti di maggiore fragilità sociale, in particolare nei quartieri della Zona Orientale salernitana, come Mariconda e Sant’Eustachio. Grazie alle quote di adesione raccolte, saranno erogati speciali voucher che consentiranno a bambini e ragazzi di accedere gratuitamente alle attività sportive presso i centri del territorio, promuovendo il diritto allo sport come strumento di crescita, inclusione e benessere. Un contributo fondamentale alla riuscita dell’iniziativa è giunto dalla sinergia con le realtà del terzo settore del territorio tra cui: la “Cooperativa Sociale Fili d’erba”, l’Osservatorio sui Minori, la cooperativa “La Crisalide” e la struttura “Casa Dolce Casa” che hanno condiviso appieno lo spirito di aggregazione e solidarietà della giornata”. A coronamento della manifestazione si è tenuta la festosa cerimonia di premiazione, durante la quale i partecipanti, indossando le maglie ufficiali contrassegnate dal logo del Rotaract e da quello del main sponsor Broker (azienda salernitana di noleggio a lungo termine), hanno ricevuto coppe e medaglie a ricordo del loro impegno. L’ottima riuscita dell’evento ha testimoniato ancora una volta la forza della rete associativa, grazie alla costante vicinanza e al supporto del “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dall’avvocato Valentina Dell’Acqua, e dell’Interact Club Salerno, guidato da Emmanuele Lambiase. Aniello Palumbo

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