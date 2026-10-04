Il Governatore del “Distretto Rotary 2101”, Giuseppe Nardini, in visita al “Rotary Club Salerno Est”.

“Passione e Competenza” sono le parole chiave che riassumono la vera essenza del Rotary, richiamate dal Governatore del “Distretto Rotary 2101”, Giuseppe Nardini, che nella sua cinquantunesima visita ai Club ha incontrato i presidenti e i soci del “Rotary Club Salerno Est”, presieduto da Valentina Dell’Aqua; del “Rotaract Club Salerno Est”, presieduto da Emmanuela Vastola; e del “Club Interact Salerno Est” presieduto da Emmanuele Lambiase. Il governatore Nardini, medico psichiatra che da circa trent’anni lavora presso l’Ospedale Cotugno di Napoli, ha spiegato che l’azione rotariana non deve essere un’offerta calata dall’alto:” Deve essere un’azione costruita con e per la comunità, mossa dall’orgoglio di appartenere a un’organizzazione globale capace di fare del bene e trasformare la vita delle persone”. Il Governatore Nardini, da trent’anni socio del Rotary, ha spiegato che non intende imporre un proprio progetto personale ai Club: “Il mio ruolo è quello di ascoltare la voce dei Club: Rotary, Rotaract e Interact; valorizzare le loro idee e aiutarli a concretizzarle. Il mio progetto è quello di aiutare i club a tirar fuori idee convincenti e coinvolgenti per la comunità. La visita istituzionale non deve essere vissuta come un esame burocratico o fiscale, ma come un momento in cui soci e Club scelgono di stare insieme per rafforzare la propria identità”. Ricordando il motto del Presidente Internazionale del Rotary, Olayinka Hakeem Babalola, “Creiamo un impatto duraturo”, Nardini ha spiegato che il vero obiettivo del Rotary non è limitarsi a raggiungere risultati a breve termine:” Ci poniamo un obiettivo molto semplice, che è quello di creare un impatto duraturo nel mondo, nelle nostre comunità e anche in noi stessi”. Nardini ha ricordato che lo spirito rotariano deve permeare tutte le azioni, concretizzandosi nelle 7 aree di intervento del Rotary:” Promozione della pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti. Prevenzione e cura delle malattie. Acqua, servizi igienici e igiene. Salute materna e infantile. Istruzione di base e alfabetizzazione. Sviluppo economico e comunitario. Tutela dell’ambiente”. Nardini ha anche sottolineato l’importanza del progetto “End Polio Now” (Polio Plus):” È il simbolo per eccellenza della perseveranza rotariana. Da oltre 40 anni il Rotary lavora per l’eradicazione globale della malattia, con soli pochi casi rimasti tra Afghanistan e Pakistan. Fondamentale la collaborazione con la “Bill & Melinda Gates Foundation”, uno dei partner strategici e finanziari più importanti del progetto: per ogni dollaro raccolto dai membri del Rotary, la Fondazione Gates si impegna a donarne altri due”. Il Governatore, di origini beneventane, ha ricordato i prossimi importanti appuntamenti rotariani distrettuali:” La “Maratona di Napoli”, il 17-18 Ottobre. Si inizierà sabato 17 con le “Passeggiate Rotariane” di 4 km. Domenica 18 si svolgerà la maratona: vogliamo essere in tanti. Tutti indosseranno le magliette con il simbolo della polio. Parte della quota d’iscrizione (15€ su 25€) è destinata alla campagna “End Polio”. Per iscriversi ci si può collegare al sito distrettorotary2101.org. Il 24 ottobre ci sarà la “Giornata Mondiale della Polio” che prevede l’Illuminazione in rosso o con grafiche dedicate di monumenti e palazzi in oltre 20 località della Campania per sensibilizzare l’opinione pubblica”. Nardini ha anche annunciato quelli che saranno i prossimi seminari distrettuali: “Dopo il Seminario sulla Comunicazione, avremo il Seminario sull’Effettivo, con il coinvolgimento dei giovani, e il Seminario sulla Fondazione Rotary a fine novembre”. La Presidente Valentina Dell’Acqua ha raccontato al Governatore le iniziative già organizzate dal Club e quelle che saranno realizzate nel corso dell’anno sociale:” Stiamo portando avanti il progetto “Pedala Sicuro” per la sicurezza stradale dei ciclisti lavoratori extracomunitari che vengono frequentemente coinvolti in incidenti stradali che si verificano lungo la fascia costiera della Piana del Sele, che si estende lungo il litorale da Salerno fino a Paestum. La nostra motivazione principale è quella di proteggere vite, di proteggere le persone che viaggiano sulla strada. A breve consegneremo, con la collaborazione di altri Club Rotary e della “Coldiretti”, ai lavoratori extracomunitari che si muovono in bicicletta tra i vari luoghi di lavoro, un sacchetto contenente una fascia catarifrangente indossabile; un campanello, che fa parte della dotazione di sicurezza imposta dal Codice della Strada; catarifrangenti laterali per le ruote e il fanalino anteriore e posteriore a luce LED. Insieme al “Rotary Club Salerno Picentia” e all’Associazione Sportiva “Baskin Salerno”, con il patrocinio del Comune di Pontecagnano Faiano, abbiamo organizzato una straordinaria festa di sport, integrazione ed emozioni. Tre squadre composte da ragazzi disabili e non si sono affrontate in un triangolare di Baskin, uno sport i cui principi fondamentali si basano sull’integrazione, sull’equità e sulla valorizzazione delle capacità di ogni individuo. Principi che sono comuni anche al Rotary: diversità, equità e inclusione sono gli obiettivi che vengono perseguiti dal nostro sodalizio anche attraverso la pratica sportiva. Noi rotariani cerchiamo sempre di sostenere lo sport inclusivo come uno strumento per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, naturalmente. Siamo assolutamente felici e orgogliosi di sostenere lo sport inclusivo, che ha un grandissimo valore sociale”. La presidente del “Rotaract Club Salerno Est”, Emmanuela Vastola, ha illustrato i progetti già messi in campo e quelli che saranno attuati durante l’anno:” Abbiamo già organizzato il “Festival dello Sport” grazie al quale, attraverso l’iscrizione a gare di beach volley, beach soccer, pallamano, lezioni di SUP, rugby, yoga, di allenamento funzionale e CrossFit , abbiamo raccolto fondi per sostenere concretamente le famiglie e i giovani che vivono contesti di maggiore fragilità sociale, in particolare nei quartieri della Zona Orientale salernitana, come Mariconda e Sant’Eustachio. Grazie alle quote di adesione raccolte, saranno erogati speciali voucher che consentiranno a bambini e ragazzi di accedere gratuitamente alle attività sportive presso i centri del territorio, promuovendo il diritto allo sport come strumento di crescita, inclusione e benessere. Saremo impegnati sul fronte ambientale e della riqualificazione con il progetto in interclub “Agro Foresta”, a Pomigliano d’Arco, che prevede anche la creazione di QR Code informativi per i turisti per permettere loro di conoscere la riqualificazione ambientale fatta sul territorio. Un progetto dedicato all’ambiente, al patrimonio del territorio. Nel mese di novembre, attraverso la realizzazione di alcuni service, organizzeremo una raccolta fondi da destinare all’acquisto di doni natalizi per i bambini più bisognosi, che vivono in contesti familiari disagiati”. Il giovanissimo presidente del “Club Interact Salerno”, Emmanuele Lambiase, ha raccontato al Governatore Nardini le iniziative che saranno messe in campo per aiutare gli altri: ” Organizzeremo una tombolata ed altre iniziative per raccogliere fondi che ci consentiranno di fornire giochi e anche dei sussidi didattici ai piccoli pazienti del Reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno. Noi siamo un gruppo, vogliamo sentirci un po’ più uniti per fare delle cose buone per gli altri”. Presentate dal Prefetto Maurizia Albano le autorità rotariane: i Past Governor Gennaro Esposito, Marcello Fasano e Antonio Brando; il Segretario Distrettuale Fabrizio Pisani ; i Facilitatori dell’Apprendimento Distrettuali Luigi Pane e Luigi Tuorto; l’Assistente di Club del Governatore, Carmen Matarazzo; il presidente della Commissione Distrettuale Ryla, Vincenzo Michele Sellitto; il Segretario Distrettuale di Zona del Rotaract, Francesca Carpinelli, e il Consigliere Esecutivo Distrettuale del Rotaract Francesca Zampagnone. Il poeta del Rotary, Enzo Tafuri, ha dedicato una sua poesia, tratta dal suo nuovo libro “Cantico Civile”, al Governatore Nardini.

Aniello Palumbo

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