Matres, la ceramica al femminile al Museo di Pontecagnano

Venerdì 28 agosto 2026 il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano ospiterà, con un’apertura straordinaria serale fino alle 23.30, uno degli appuntamenti del MATRES – Festival internazionale di ceramica femminile, organizzato dall’Associazione Pandora Artiste Ceramiste, in collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Campania e il Comune di Pontecagnano Faiano.

Il tema

Il Festival MATRES è dedicato quest’anno al tema CIBUM – Nutrire l’arte, nutrire la terra e indaga il legame profondo e ancestrale tra la materia plasmata e il sostentamento primordiale della vita. CIBUM, che vedrà esposte oltre 400 opere e coinvolgerà più di 180 artiste provenienti da ogni parte del mondo, è un omaggio al legame millenario tra cibo e arte ceramica, un connubio che attraversa la storia celebrando insieme gusto, estetica e relazione.

Un viaggio in tutta la Campania

Le attività saranno disseminate lungo un viaggio culturale che abbraccia tutta la Campania: da Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare, culle dell’arte ceramica e cuore operativo della manifestazione, l’attenzione si sposterà a Napoli, presso la Villa Floridiana e il Museo Duca di Martina, spazio individuato per un omaggio all’Oriente e al rito del tè. La città di Pontecagnano Faiano tornerà protagonista nella cornice del Museo archeologico nazionale “Etruschi di Frontiera”, intrecciando le radici dell’antichità con il linguaggio del design contemporaneo, per passare il testimone a Serre – Persano dove, tra le sale di Palazzo Ducale e gli spazi incontaminati dell’Oasi del WWF, si celebrerà l’unione tra natura e operato dell’uomo.

Il Museo di Pontecagnano

In questo itinerario il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano, grazie alla ricchezza e varietà della sua collezione, rappresenta il luogo ideale per accogliere artisti e rappresentanti internazionali del mondo della ceramica contemporanea che si confronteranno su tematiche quali le tecniche di produzione, gli impasti di argilla, le differenti cotture, le forme e gli elementi decorativi, rappresentative della cultura, o dell’intreccio di culture e saperi, di cui i manufatti sono espressione.

Il programma

Serena De Caro, dall’assessora alla Cultura del Comune di Pontecagnano Faiano, Roberta D’Amico, dall’a Antonella D’Ascoli, e dalla presidente dell’Associazione Pandora Artiste Ceramiste, Anna Rita Fasano. Alle ore 18.00 i partecipanti saranno accolti dalla direttrice del Museo,, dall’assessora alla Cultura del Comune di Pontecagnano Faiano,, dall’a ssessora alle Attività produttive e Artigianato del Comune di Cava dè Tirreni,, e dalla presidente dell’Associazione Pandora Artiste Ceramiste,

Il programma dell’iniziativa al Museo di Pontecagnano prevede una visita guidata tematica alla collezione degli Etruschi di frontiera, con focus sulle forme, i materiali e le antiche tecniche di produzione ceramica, a cura della Direzione e del Servizio educativo del museo, e ingresso alla sala immersiva “Per terra e per mare”.

Il convegno

Le attività proseguiranno con il convegno dal titolo “CIBUM – Dalla tavola antica all’arte contemporanea: il cibo come patrimonio culturale, identità e memoria del Mediterraneo”, che avrà come relatori: Maria Grazia Gargiulo, storica dell’arte ceramica e docente all’Accademia delle Belle Arti di Napoli, Elena Agosti, direttrice del Museo di Villa Lattes, Surisday Reyes Martìnez, direttrice del Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana, Jae Won Lee, docente di Belle Arti presso la Michigan State University (USA), Maddalena Spagnolo, chef e docente presso Solidary Kitchen, Giovanna Bianconi, esperta in microbiologia ambientale e biotecnologie applicate ai sistemi agroalimentari all’Università degli Studi della Tuscia, Damiano Annunziato, vice presidente Origin Europa. L’incontro sarà moderato da Patrizia Maggia, esperta di mestieri d’arte e alto artigianato.

L’installazione

Seguirà l’opening dell’installazione temporanea “STRATIGRAFIA DEL NUTRIRE – Il nutrire come soglia” con l’esposizione delle opere di Elisabetta Tiziana Villa e Lise Zambelli, a cura di Mana Dowlatshahi Yeganeh. La serata si concluderà alle ore 21.00 con l’aperitivo Drink&Clay e il saluto degli ospiti internazionali.

L’ingresso e la partecipazione all’evento sono gratuiti a partire dalle ore 19.00.

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”

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