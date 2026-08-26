Pitti Pizza & Friends, a sorpresa arriva Big Mama

Una prima serata (ieri martedì 25) che ha subito trovato il ritmo giusto, tra risate, musica e pizza, e una sorpresa che nessuno aveva messo in programma: BigMama è arrivata al Pitti Pizza & Friends per vivere la festa da spettatrice, insieme ai suoi fratelli. Nessun appuntamento ufficiale, nessun ruolo da ospite: semplicemente la voglia di concedersi una serata fuori casa, tra una pizza, la musica e l’atmosfera del villaggio. Una presenza spontanea che racconta bene lo spirito della manifestazione, capace di trasformare Piazza della Libertà in un luogo nel quale sentirsi parte della festa, anche per chi è abituato ai grandi palcoscenici.

E il debutto ha mantenuto le promesse.

I Ditelo Voi hanno conquistato il pubblico con la loro comicità, arrivando a concedersi anche un fuori programma insieme a Pippo Pelo. Una sintonia che ha riportato per una sera sul palco l’atmosfera di «Pelo e Contropelo», la storica trasmissione radiofonica che li ha visti protagonisti insieme al conduttore e che ha conquistato anche la Grolla d’Oro a Saint-Vincent. Proprio quella complicità è tornata ieri sera, con lo sketch dei «Genitori di Greta Thunberg», improvvisato per il pubblico, in un momento che ha regalato un tuffo nella stagione d’oro della radio e raccolto applausi e risate.

DA NEW YORK A SALERNO, SULLE NOTE DELLA SIGLA DI PITTI PIZZA & FRIENDS

E se BigMama è stata la sorpresa fuori programma della serata, un’altra sorpresa, questa volta preparata per il pubblico, è arrivata direttamente da New York. A dare il via ufficiale alla nuova edizione è stata infatti la sigla di Pitti Pizza & Friends, coreografata dal tiktoker Mario Bobo e interpretata da Ilaria leone, Nunzia Sica, Martina Plaitano, Wendy Urrui del M.C. New York Urban Project. Un progetto dedicato ai giovani talenti italiani che offre loro l’opportunità di volare nella Grande Mela per studiare, formarsi e vivere esperienze professionali anche sui set di videoclip e produzioni internazionali. Talento, musica, energia e nuove esperienze hanno così accompagnato l’apertura della manifestazione, con una sigla pensata per diventare uno dei tratti distintivi di questa edizione.

DOMANI LA MUSICA PRENDE IL PALCO: SEI NOMI DELLA NUOVA SCENA

Archiviata l’apertura affidata alla comicità, (stasera Francesco Procopio e Giulia Molino) il Pitti Pizza & Friends cambia registro. Domani, giovedì 27 agosto, a partire dalle 22.30, il palco sarà dedicato alla musica con Giovami, Napoleone, Lorenzo Lupo, Lime Loop, Luk3 ed Eddie Brock, protagonista del Festival di Sanremo 2026 con «Avvoltoi». Una serata costruita sulle nuove generazioni della musica italiana, con artisti e progetti differenti per linguaggi e sonorità, ma accomunati da una forte attenzione al pubblico più giovane. A condurre sarà sempre Pippo Pelo. Prima dei protagonisti della serata, come ogni giorno, spazio agli emergenti, con la conduzione di Aurelia Santoro. Sul palco saliranno Four Ladies, quattro voci unite anche dalla magia delle colonne sonore Disney; David Vuto, che affianca la formazione in ingegneria alla passione per la musica; Fransì, interprete di un pop che racconta emozioni e crescita; Elvira, con la sua energia pop rock; e NaltroSound, sei amici con una musica pensata per far ballare.

FINO A DOMENICA UN PALCO CHE ATTRAVERSA GENERAZIONI E LINGUAGGI

La musica continuerà a crescere nelle serate successive. Venerdì 28 agosto spazio a Jasley, Gabriele Esposito, Cioffi, Federica Abbate, Gianluca Amoruso e TrigNo. Sabato 29 arriveranno Valentina Pesaresi, Cosmonauti Borghesi, Florinda, Francesco Da Vinci, Banfy e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 25. Gran finale domenica 30 agosto con Petit, Btwins, Senza Cri, Antonia, Leo Gassmann, Settembre, Dolcenera e Rovazzi. Un cartellone che mette insieme artisti affermati, protagonisti delle nuove generazioni e talenti emergenti, trasformando il palco del Pitti in una vetrina capace di parlare a pubblici diversi.

ROSSELLA ERRA E I 21 FORNI: QUANDO LA PIZZA DIVENTA UN RACCONTO

Accanto alla musica, resta naturalmente la pizza il cuore del villaggio. I 21 forni, sotto la direzione tecnica di Nunzio Mascolo, raccontano diverse anime della pizza campana e italiana, con protagonisti provenienti da Salerno, dalla Campania e dall’estero. Ci saranno Antica Pizzeria Reginè di Salerno, I Due Fratelli di Salerno, Il Panuozzo di Gragnano – I Due Fratelli, 280 Grammi di Caserta, Brandi di Napoli, Pizza a Metro di Vico Equense, La Pizza di Umberto Falcone di Salerno, L’Angelo e il Diavolo di Salerno, Quanto Basta di San Giorgio del Sannio e Salerno, La Perla di Pulecenella di Salerno, Il Vicolo della Neve di Salerno e Antico Borgo di Nocera. Con Pizzeria Madison sarà inoltre presente un forno dedicato alle persone celiache, in collaborazione con AIC Campania – Associazione Italiana Celiachia. Torna anche la pizzeria San Matteo di New York.

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è la partecipazione del Maestro Cavaliere Giuseppe Corsini, riconosciuto come il primo pizzaiolo sordo d’Europa. La collaborazione con ENS Salerno porta nel villaggio il tema dell’accessibilità e della valorizzazione delle professionalità. A completare il percorso gastronomico ci saranno i prodotti tipici di A casa tua sapori Cilentani, il vino incontrerà la pizza grazie alla collaborazione con In Vino Civitas, il Salone del Vino di Salerno. E a raccontare segreti, ricette, impasti e curiosità del mondo della pizza sarà Rossella Erra, con la sua verve e la capacità di trasformare il racconto del cibo in intrattenimento.

PIAZZA DELLA LIBERTÀ DIVENTA UN’AULA A CIELO APERTO

Pitti Pizza & Friends è anche formazione. Gli studenti dell’IPSEOA R. Virtuoso di Salerno saranno coinvolti fattivamente nella manifestazione e lavoreranno a contatto con il pubblico, anche nel servizio ai tavoli. Non semplici spettatori, dunque, ma ragazzi chiamati a vivere dall’interno una grande manifestazione, mettendo in pratica competenze e conoscenze acquisite a scuola. Piazza della Libertà diventa così anche un’aula a cielo aperto, dove la formazione incontra direttamente il mondo del lavoro e dell’evento.

TRA SOLIDARIETÀ, INCLUSIONE E RICICLO

La convivialità diventa anche occasione di solidarietà. Nel corso delle sei giornate saranno diverse le associazioni coinvolte nelle attività di beneficenza e sensibilizzazione, perché il valore di una manifestazione popolare si misura anche nella capacità di restituire qualcosa alla comunità. Il coinvolgimento di realtà come Humanitas, Onmic, ENS Salerno e le altre associazioni partner rafforza la dimensione sociale dell’appuntamento. Con Salerno Pulita, CIAL, Corepla, Ricrea e Comieco torna inoltre la «Ruota del Riciclo», con giochi, informazioni e premi per sensibilizzare il pubblico alla corretta raccolta differenziata.

Un momento speciale è previsto per domani, giovedì 27 agosto, quando sarà presente Mons. Raimo, vescovo ausiliare di Salerno, in occasione di una donazione di pizze realizzata in collaborazione con la Caritas Diocesi Salerno e destinata ai dormitori cittadini. Nella stessa serata Pitti Pizza & Friends accoglierà don Roberto Faccenda insieme a un gruppo di volontari della Pastorale Giovanile, che saranno ospitati all’interno del villaggio.

PARCHEGGI, METRO E NAVETTE: COME ARRIVARE

Per raggiungere Piazza della Libertà è stata predisposta una guida alla mobilità con aree di parcheggio distribuite in diversi punti della città, così da consentire al pubblico di lasciare l’auto e raggiungere il villaggio attraverso il trasporto pubblico. La Metropolitana sarà attiva in orario continuativo fino alle 3, con una navetta dedicata esclusivamente al collegamento tra Salerno Centrale e Piazza della Libertà. Una soluzione pensata per favorire gli spostamenti verso il villaggio e alleggerire il traffico nelle immediate vicinanze della manifestazione.

TUTTI I PARTNER DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione è ideata da Maurizio Falcone e promossa dall’Associazione Alimenta, presieduta dallo stesso Falcone, con Alfonso Aufiero vicepresidente. L’evento è organizzato con Effe Emme Eventi, con il patrocinio e il sostegno di Comune di Salerno, Regione Campania, Provincia di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio, Banca Monte Pruno, ASI Salerno, Fondazione Banco di Napoli, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Humanitas, Onmic, IPSEOA R. Virtuoso, AiC Campania – Associazione Italiana Celiachia, ENS Salerno – Ente Nazionale Sordi.

Media Partner: Radio Kiss Kiss. Main sponsor: Molini Pizzuti, La Rosina, Etè Supermercati, Motta Caffè, Latteria Sorrentina, Autodue, Santoro Creative Hub. Sponsor: Coca-Cola, Peroni Nastro Azzurro, Fabbrocino, Finocchietto Esagerato, La Contadina, SEV-Iren, Humankey, FG Industria grafica, Melella Group, Tecno Inox, Ormeggio Autuori. Sponsor tecnici: I-Move Smart Mobility, 84100 Ingegneria srl, Arck De Rosa, Caseificio Ilka-Fiordilatte San Matteo, I Casola Consulenti di bellezza, Zio Pepe, Ricciardi Computer-VNE S.p.A., In Vino Civitas – Salone del Vino Salerno, Portadimare enoteca, Vitale srl, Convergenze, Linee Contemporanee, Capece workwear.

BIGLIETTI E INFORMAZIONI

Il costo del biglietto d’ingresso è di 20 euro e comprende quattro tranci di pizza, una bibita, un caffè e l’accesso all’area spettacolo. Per i bambini di altezza inferiore a un metro e venti l’ingresso è gratuito. Chi invece vuole godersi esclusivamente la musica può scegliere la drink card, al costo di 15 euro. I biglietti possono essere acquistati direttamente al botteghino e sono validi esclusivamente per la giornata di acquisto. Ulteriori ticket potranno essere acquistati anche all’interno dell’area.

Per informazioni sulla manifestazione: www.pittipizzaefriends.it; Instagram: @pittipizzaefriends; Facebook: Pitti Pizza & Friends.

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