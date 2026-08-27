Capodanno Bizantino, ad Atrani l’incoronazione del Magister

Atrani celebra l’arte gastronomica e il legame fra tradizione e innovazione: allo chef amalfitano, inventore degli Scialatielli — di cui ricorre quest’anno il 50° anniversario della creazione — il prestigioso riconoscimento della XXVI edizione del Capodanno Bizantino.

Sarà lo chef Enrico Cosentino, uno dei protagonisti della valorizzazione della cucina campana in Italia e nel mondo, a ricevere il “Premio Atrani – Magister di Civiltà Amalfitana”.

La storia

Il Capodanno Bizantino è un evento storico-culturale ideato dal medievalista amalfitano Giuseppe Gargano agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso. Sua sede simbolica è la cappella palatina del San Salvatore de’ Birecto, in Atrani, dove venivano incoronati i duchi di Amalfi e dove, per secoli, si riunivano in pubblica assemblea i sindaci delle Università dello Status Amalfie.

Il Maestro del Diritto

La prima edizione (1997) consistette nell’investitura del “Duca di Amalfi – Maestro del Diritto”, ideata dal giornalista Antonio Bottiglieri (primo direttore di Gazzetta di Salerno, ndr) e riservata a illustri giureconsulti. Dal 2012 il riconoscimento ha avuto una trasformazione ed un ampliament: dalla sola dimensione del diritto alla celebrazione dell’intera civiltà amalfitana, assumendo — proprio sul sagrato della cappella palatina di Atrani dove viene conferito — il titolo di “Premio Atrani – Magister di Civiltà Amalfitana”. È attribuito a una personalità, amalfitana d’origine o d’adozione, distintasi per particolari e acclarati meriti nella civiltà amalfitana (imprenditoria, religione, politica, scienza, diritto, arte, marineria, solidarietà, diplomazia). L’appuntamento si rinnova ogni anno e giunge nel 2026 alla XXVI edizione.

La designazione è avvenuta all’unanimità da parte della Commissione del “Premio Atrani – Magister di Civiltà Amalfitana”, composta dai Sindaci di Atrani e Amalfi, Michele Siravo e Daniele Milano; dall’Assessora alla Cultura e agli Eventi del Comune di Amalfi, Enza Cobalto; dalla Consigliera comunale delegata alla Cultura del Comune di Atrani, Lucia Ferrigno, e da Ermelinda Di Lieto, Giovanni Camelia e Giuseppe Cobalto, in rappresentanza del Centro di Cultura e Storia Amalfitana.

Cerimonia il 1 settembre

La cerimonia di investitura, in programma il 1° settembre, acquista ad Atrani un significato particolarmente suggestivo. Sarà infatti la storica Chiesa di San Salvatore de’ Birecto, luogo intimamente connesso alla memoria dell’antica Repubblica marinara di Amalfi, a fare ancora una volta da scenario al conferimento del prestigioso titolo. Proprio sulle scale e negli spazi legati a questo antichissimo edificio religioso rivive simbolicamente la memoria delle solenni cerimonie d’investitura dei duchi amalfitani. Il Capodanno Bizantino restituisce così al presente una pagina fondamentale della storia condivisa da Amalfi e Atrani, rinsaldando il legame fra le due comunità e facendo della rievocazione non soltanto un momento spettacolare, ma un’occasione di conoscenza e valorizzazione della comune identità storica e culturale.

Chef Enrico Cosentino

La scelta di Cosentino acquista quest’anno un valore ancora più significativo: ricorre infatti il 50° anniversario della creazione dello scialatiello, il celebre formato di pasta fresca ideato dallo chef e oggi conosciuto e riprodotto in tutto il mondo.

Con la nomina di Enrico Cosentino, che segue quella conferita nel 2025 al medievalista amalfitano Giuseppe Gargano, ideatore del Capodanno Bizantino, Atrani e Amalfi rinnovano dunque una tradizione che ogni anno individua una personalità capace di rappresentare, attraverso la propria opera, l’eredità e la vitalità della civiltà amalfitana.

Michele Siravo, sindaco di Atrani

«Come Sindaco di Atrani — ha dichiarato Michele Siravo — e componente della Commissione del Premio Atrani – Magister di Civiltà Amalfitana, ho preso parte alla designazione dello chef Enrico Cosentino a Magister di Civiltà Amalfitana, condivisa collegialmente e conferita all’unanimità. È stata una scelta ponderata, maturata tra profili di grande valore legati alla civiltà del nostro antico Ducato. Provo un’emozione particolare nel ricordare che l’investitura si celebra ad Atrani, nell’atrio della Cappella palatina di San Salvatore de’ Birecto, il luogo in cui venivano incoronati i Duchi di Amalfi: qui, dinanzi al suo sagrato, la nostra comunità custodisce e rinnova ogni anno la memoria più autentica della Repubblica.

Nel premiare l’estro creativo dello chef Cosentino e la sua invenzione degli Scialatielli — di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario — celebriamo una tradizione che appartiene all’intera Costa d’Amalfi: quella dei nostri pastifici che, tra Otto e Novecento, fecero di questa terra uno dei più importanti centri di produzione della pasta del Regno, apprezzata come la migliore e imbarcata dai nostri porti fin oltre il Mediterraneo. È la civiltà del mare, del lavoro e dell’ingegno che unisce da sempre Atrani e Amalfi e che Atrani è orgogliosa di accogliere, ancora una volta, sotto le volte della sua cappella palatina».

Lucia Ferrigno, consigliere delegato alla Cultura

La Consigliera comunale delegata alla Cultura per il Comune di Atrani, Lucia Ferrigno, ha sottolineato il legame profondo di Cosentino con l’antico Ducato d’Amalfi: «Con la scelta di Cosentino si intende rendere omaggio a una personalità profondamente legata al territorio dell’antico Ducato e, insieme, a un’arte gastronomica capace di coniugare memoria, creatività e innovazione. Lo chef ha contribuito alla diffusione internazionale della cucina campana ed è legato soprattutto all’invenzione degli Scialatielli, formato di pasta fresca ormai conosciuto e riprodotto in tutto il mondo e riconosciuto tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali campani».

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