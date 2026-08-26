Veliateatro, due appuntamenti nel weekend

28 agosto – ore 21.15 – Roccagloriosa (Sa) Parco Arheologico

ODISSEA di Omero

La serata si apre con una lectio brevis di Angela Iannuzzi, intitolata «Il canto e la memoria del viaggio tra seduzione e ritorno». A seguire Gianluigi Tosto in ODISSEA di OMERO (Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti).

Il Parco archeologico di Roccagloriosa è è un importante sito storico nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Le prime tracce umane nell’area risalgono addirittura all’Età del Bronzo (II millennio a.C.) ma ha vissuto il suo massimo splendore tra il IV e il III secolo a.C., con lo sviluppo della civiltà dei Lucani, una società pre-romana organizzata e colta di cui il parco offre le più antiche testimonianze esistenti.

29 agosto – ore 21.15 – Arena Zenone Fondazione Alario per Elea-Velia – Ascea Marina (Sa)

EcoTonos.

Viaggio sonoro per violoncello, viola da gamba, handpan ed elettronica.

Uno spettacolo di e con Irina Solinas.

“EcoTonos” si intreccia con la missione di VeliaTeatro: il nome stesso evoca le parole greche oikos (dimora, casa, ego) e tonos (tensione, intervallo, confine), suggerendo quella tensione creativa che nasce dall’abitare gli spazi di confine – concetto caro alla scuola eleatica di Parmenide e Zenone. EcoTonos è un viaggio musicale attraverso gli “ecotoni” – zone di confine dove ecosistemi diversi si incontrano, custodendo biodiversità e libertà di improvvisazione.

Le composizioni originali di Irina Solinas nascono dalla sua esperienza come ambasciatrice culturale lungo la Via della Seta, esplorando l’incontro tra sonorità antiche e contemporanee. Momenti contemplativi degli archi si alternano a paesaggi dell’handpan e dell’elettronica, creando uno spazio musicale di respiro e leggerezza profonda. Come in natura la membrana cellulare equilibra interno ed esterno tutelando un tempo sacro di elaborazione, così nell’arte “EcoTonos” riconosce l’antica funzione rituale della musica come spazio vitale e intimo dove l’inedito viene accolto, trasformato e integrato.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Tel. 334 32 66 442

info@veliateatro.it

www.veliateatro.it

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