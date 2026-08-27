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In un libro la storia dei 100 anni dell’Aeroporto di Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Esce il volume “Aeroporto di Salerno-Pontecagnano. 100 anni. Da Campo di Fortuna a Scalo Internazionale” di Generoso Conforti e Alfonso Mignone

In occasione del centenario dell’Aeroporto di Salerno-Pontecagnano, esce il volume Aeroporto di Salerno-Pontecagnano. 100 anni. Da Campo di Fortuna a Scalo Internazionale, firmato da Generoso Conforti e Alfonso Mignone, con presentazione di Pierluigi Di Palma e postfazione di Enrico Indelli. Il libro è edito da Arci Postiglione.

L’opera ripercorre l’intera storia dello scalo, dalle origini come semplice campo di fortuna fino alla sua trasformazione in aeroporto internazionale.

Attraverso documenti, immagini e testimonianze, i due autori ricostruiscono le tappe fondamentali di un secolo di aviazione civile e militare nel Salernitano, mettendo in luce il ruolo strategico, economico e sociale dell’infrastruttura per il territorio.

Il volume rappresenta un contributo importante alla memoria storica locale e nazionale, offrendo al lettore un racconto rigoroso e documentato di un pezzo di storia dell’aviazione italiana ancora poco conosciuto al grande pubblico.

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