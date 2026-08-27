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Oggi è Il Giorno della Santarosa a Conca dei Marini

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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È tutto pronto a Conca dei Marini per la terza edizione de Il Giorno della Santarosa, in programma oggi. giovedì 27 agosto. L’evento, ideato dall’Associazione La Compagnia della Santarosa APS e organizzato con il Comune di Conca dei Marini e la Pro Loco, torna a celebrare il dolce simbolo del borgo: la Sfogliatella Santarosa, nata proprio qui secoli fa.

Un percorso gastronomico nel cuore del borgo

Per una sera, le vie di Conca dei Marini si trasformeranno in un grande itinerario del gusto. Chef, maestri pasticceri, pizzaioli, produttori e aziende dell’enogastronomia — provenienti da realtà di primo piano della Campania — offriranno gratuitamente talento e creazioni, dando vita a un’offerta ancora più ricca rispetto alle precedenti edizioni.

Il pubblico potrà scegliere liberamente tra: antipasti, primi e secondi, pizza, grandi proposte di pasticceria, degustazioni di vini di quattro cantine, oltre a caffè, acqua e limoncello.

Tradizione, comunità e solidarietà

Il Giorno della Santarosa non è solo una festa gastronomica: al centro resta la missione della Compagnia, che punta a trasformare la tradizione in un’occasione di incontro, partecipazione e solidarietà per il territorio, nel segno del motto: “Gustus et Cultura in Dulcis Causa”.

La Santarosa diventa così il filo conduttore di una serata che mette in relazione: gastronomia, cultura, imprese, istituzioni, associazioni, cittadini.

Musica, arte e spettacolo

Lungo le vie del paese il pubblico sarà accompagnato da momenti musicali e artistici curati dall’Associazione Odysea.

A rendere speciale la serata, lo spettacolo musicale gratuito sul sagrato della Chiesa di Santa Rosa, con la Giuseppe&Vincenzo Band di Agerola, che porterà musica e intrattenimento nel cuore del borgo.

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