Salerno guarda al mare

Dal porto di Salerno alla Costiera Amalfitana, passando per il Cilento e il Golfo di Policastro: il mare rappresenta una delle grandi infrastrutture economiche del territorio salernitano. Turismo, nautica, logistica, portualità, servizi e innovazione possono diventare sempre più parti di una stessa strategia di sviluppo.

Il mare è economia anche per Salerno

Per Salerno e la sua provincia il mare non rappresenta soltanto un elemento del paesaggio o una straordinaria attrazione turistica.

È un’infrastruttura naturale attorno alla quale ruotano imprese, professionisti, lavoratori, trasporti, portualità, turismo, nautica, commercio e servizi.

Da qui nasce una prospettiva che nei prossimi anni potrebbe assumere un’importanza ancora maggiore: considerare l’economia del mare e la Blue Economy come uno dei motori dello sviluppo del territorio salernitano.

Una visione che parte dal capoluogo e arriva alla Costiera Amalfitana e al Cilento, attraversando alcuni dei territori costieri più conosciuti d’Italia.

Salerno, una città che ha nel mare una risorsa strategica

La posizione geografica della città assegna a Salerno una naturale vocazione marittima.

Porto, trasporto di merci e passeggeri, turismo, collegamenti marittimi, nautica da diporto e attività commerciali formano un sistema che può generare ricadute molto più ampie sull’economia locale.

La sfida consiste nel mettere maggiormente in relazione queste componenti.

Il mare può infatti diventare un elemento di connessione tra infrastrutture, imprese, turismo e innovazione, creando nuove opportunità economiche e professionali.

Dalla Costiera Amalfitana al Cilento, un patrimonio economico oltre che turistico

Poche province italiane possono contare su una costa così diversificata.

Da Vietri sul Mare ad Amalfi, passando per Cetara, Maiori, Minori, Positano e gli altri centri della Costiera, fino ad arrivare alle località del Cilento e del Golfo di Policastro, il territorio salernitano dispone di un patrimonio conosciuto a livello internazionale.

Ma la forza di queste destinazioni non deve essere letta esclusivamente attraverso il numero dei visitatori.

Intorno al turismo costiero si sviluppa una vera filiera economica composta da strutture ricettive, ristorazione, trasporti, escursioni, charter, noleggio, servizi nautici, commercio, artigianato e professioni specializzate.

La qualità dell’offerta e la capacità di organizzare questi servizi saranno sempre più determinanti per competere sui mercati turistici internazionali.

Nautica da diporto, un’opportunità per il territorio

Un capitolo strategico riguarda la nautica.

Chi naviga lungo le coste italiane non cerca soltanto un luogo dove ormeggiare. Cerca servizi, assistenza, ristorazione, esperienze, cultura, shopping e collegamenti con il territorio.

La nautica da diporto può quindi generare un’economia diffusa che va ben oltre il settore strettamente marittimo.

Marina e approdi possono diventare vere porte d’ingresso alle destinazioni, favorendo l’incontro tra turismo nautico ed economia locale.

Per Salerno, la Costiera Amalfitana e il Cilento significa ragionare sulla capacità di attrarre una fascia di turismo ad alto valore aggiunto, aumentando contemporaneamente qualità dei servizi, sostenibilità e integrazione territoriale.

Porti e logistica nella nuova economia del mare

Accanto alla dimensione turistica esiste quella infrastrutturale e produttiva.

Il porto di Salerno rappresenta uno dei nodi attraverso i quali il territorio si collega ai mercati e alle reti di trasporto.

La portualità contemporanea, tuttavia, sta attraversando una trasformazione profonda.

Digitalizzazione delle operazioni, sostenibilità, riduzione delle emissioni, intermodalità e nuove tecnologie stanno modificando il modo in cui porti e operatori logistici lavorano.

Investire sull’economia del mare significa quindi anche accompagnare questa evoluzione, facendo dialogare infrastrutture e sistema produttivo.

Blue Economy significa anche lavoro

Uno degli aspetti meno raccontati dell’economia marittima riguarda l’occupazione.

Dietro una barca, un porto o una struttura turistica esistono numerose professionalità.

Tecnici, manutentori, comandanti, marinai, operatori portuali, progettisti, professionisti della logistica, addetti all’accoglienza, esperti digitali e figure legate alla sostenibilità rappresentano soltanto una parte di questo universo.

La crescita della Blue Economy apre quindi anche il tema della formazione delle nuove competenze.

Scuole, università, centri di formazione, associazioni professionali e imprese possono svolgere un ruolo fondamentale nel preparare le figure richieste da un settore sempre più tecnologico e specializzato.

Sostenibilità e innovazione, le due grandi sfide

La crescita dell’economia del mare non può prescindere dalla tutela della risorsa che la rende possibile.

Protezione delle coste, qualità delle acque, gestione dei rifiuti, mobilità sostenibile, efficienza energetica delle infrastrutture e innovazione delle imbarcazioni sono temi destinati ad assumere un peso crescente.

La vera sfida sarà riuscire a coniugare sviluppo economico e sostenibilità ambientale.

Un territorio che vive del mare ha infatti un interesse economico, oltre che ambientale, a proteggerlo.

Una rete editoriale per raccontare l’Italia del mare

Anche l’informazione può contribuire a creare connessioni.

L’esperienza territoriale di Gazzetta di Salerno può inserirsi in un racconto più ampio insieme alle altre realtà editoriali dedicate ai territori costieri e alla nautica.

Liguria, Campania, Sardegna e Sicilia rappresentano realtà differenti, ma accomunate da una forte relazione economica e culturale con il mare.

Accanto alle testate territoriali, Gazzetta Nautica può rappresentare il punto di osservazione specializzato sulle trasformazioni della nautica e della Blue Economy italiana.

Una rete editoriale capace di raccontare imprese, porti, cantieri, marina, professionisti, turismo, innovazione, formazione e nuove opportunità.

Salerno può essere protagonista dell’Italia che guarda al mare

Il territorio salernitano possiede molti degli elementi necessari per partecipare da protagonista alla crescita dell’economia del mare: una città portuale, una costa conosciuta nel mondo, destinazioni turistiche consolidate, un sistema imprenditoriale articolato e un patrimonio ambientale di straordinario valore.

La sfida consiste nel trasformare questi elementi in un sistema sempre più integrato.

Perché il mare non è soltanto turismo.

È logistica, impresa, nautica, innovazione, sostenibilità, occupazione e formazione.

Per Salerno e la sua provincia può rappresentare una delle direttrici strategiche dello sviluppo futuro.

Il mare è economia. Il mare è valore, lavoro e futuro.

Il mare è economia: nasce una rete editoriale per raccontare l’Italia che guarda al mare – Gazzetta di Napoli

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