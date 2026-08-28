Pitti Pizza & Friends, ci sarà Big Mama sul palco sabato 29

L’aveva annunciato e adesso è pronta a salire sul palco. BigMama sarà domani sera, sabato 29 agosto, al Pitti Pizza & Friends, per una quarta giornata che porta a Piazza della Libertà alcuni dei nomi più interessanti della musica italiana, tra artisti affermati e nuove generazioni.

Con lei ci saranno Cosmonauti Borghesi, Florinda, Francesco Da Vinci, Banfy, Valentina Pesaresi e Lorenzo Salvetti, il giovane artista che ha conquistato il pubblico fino alla vittoria di Amici 25. Alla conduzione ci sarà ancora Pippo Pelo.

Intanto il villaggio della pizza continua a trasformare Piazza della Libertà in uno dei luoghi più frequentati dell’estate salernitana. Un pubblico sempre più ampio, che arriva anche da fuori città, si mescola ai tanti turisti stranieri che stanno scegliendo il Pitti Pizza & Friends come tappa della loro permanenza a Salerno.

La vocazione internazionale della manifestazione è particolarmente evidente nei giorni in cui le navi da crociera attraccano alla Stazione Marittima: i crocieristi in visita a Salerno attraversano la città e trovano nel villaggio della pizza un appuntamento capace di raccontare, in una sola sera, alcuni dei simboli più riconoscibili della tradizione campana.

SETTE VOCI, UNA SERATA TRA POP, URBAN E NUOVE GENERAZIONI

La musica più bella di Radio Kiss Kiss suona al Pitti Pizza & Friends con BigMama e la forza del rap che ha conquistato il grande pubblico. Dalla dimensione underground al Festival di Sanremo, l’artista ha costruito un percorso personale e riconoscibile, diventando una delle voci più forti della nuova scena italiana. Da X Factor i Cosmonauti Borghesi, tra musica, ironia e contaminazioni.

Il progetto porta sul palco un’identità originale e un linguaggio contemporaneo, nel segno della nuova scena musicale italiana. Florinda, classe 2000, diventata famosa grazie ai social media con il suo singolo d’esordio virale “Ma che vuò”.

Francesco Da Vinci, figlio (e nipote, ndr) d’arte, ha costruito un proprio percorso tra musica e televisione: il suo brano «Mamma mia» è diventato un tormentone sui social, mentre alcune sue canzoni sono entrate anche nella colonna sonora di Gomorra.

Banfy, quello di «Bam Bam». Il brano del 2025, realizzato con Sheridan, è diventato virale e ha portato il cantante a una platea sempre più ampia: il suo stile mescola pop, neomelodico e dialetto. Valentina Pesaresi, reduce da Amici 25 e Lorenzo Salvetti, il vincitore dell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi.

IL PALCO SI ACCENDE CON I GIOVANI TALENTI

Prima dei protagonisti della serata, il Pitti Pizza & Friends apre ancora una volta il palco ai giovani emergenti, con la conduzione di Aurelia Santoro. A esibirsi saranno Ferri Sisters, due sorelle unite dalla stessa passione per la musica; Mancino, con un cantautorato sospeso tra folk e poesia; Elettroshock, tra ironia e ritmo senza confini; Lude, che porta sul palco rap, produzione e voglia di sperimentare; e Adriano D’Ambrisi, in arte Dambro, tra pop e cantautorato.

VENTUNO FORNI, DAL CUORE DI SALERNO FINO A NEW YORK

Se la musica cambia ogni sera, la pizza resta il cuore permanente del villaggio. Ventuno forni, sotto la direzione tecnica di Nunzio Mascolo, portano a Piazza della Libertà un viaggio tra tradizione, ricerca e contaminazioni, con pizzaioli e insegne provenienti da Salerno, dalla Campania e anche dall’estero.

Ci saranno Antica Pizzeria Reginè di Salerno, I Due Fratelli di Salerno, Il Panuozzo di Gragnano – I Due Fratelli, 280 Grammi di Caserta, Brandi di Napoli, Pizza a Metro di Vico Equense, La Pizza di Umberto Falcone di Salerno, L’Angelo e il Diavolo di Salerno, Quanto Basta di San Giorgio del Sannio e Salerno, La Perla di Pulecenella di Salerno, Il Vicolo della Neve di Salerno e Antico Borgo di Nocera. Con Pizzeria Madison torna inoltre il forno dedicato alle persone celiache, realizzato in collaborazione con AIC Campania – Associazione Italiana Celiachia.

E anche quest’anno il viaggio oltre i confini italiani passa da New York, con la presenza della pizzeria San Matteo.

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è la partecipazione del Maestro Cavaliere Giuseppe Corsini, riconosciuto come il primo pizzaiolo sordo d’Europa. La collaborazione con ENS Salerno porta nel villaggio un messaggio concreto di accessibilità e valorizzazione delle professionalità. Il percorso gastronomico si completa con l’incontro tra vino e pizza grazie a In Vino Civitas, il Salone del Vino di Salerno.

Ed è proprio nel rapporto con il cibo che il Pitti Pizza & Friends prova a sfatare anche un altro luogo comune: la pizza non è necessariamente uno “sgarro”. Come ha spiegato la biologa nutrizionista Liana Cammarano, imparare a conoscerla, scegliere gli ingredienti e gli abbinamenti con equilibrio permette di inserirla nell’alimentazione senza sensi di colpa. Perché una pizza può essere anche semplicemente un pasto, un momento di convivialità e di piacere, senza trasformarsi in qualcosa da “meritare” o da compensare prima e dopo.

DALLA SCUOLA AL VILLAGGIO: QUANDO LA FORMAZIONE DIVENTA ESPERIENZA

Pitti Pizza & Friends è anche un’occasione concreta di formazione. Gli studenti dell’IPSEOA R. Virtuoso di Salerno saranno coinvolti fattivamente nella manifestazione e lavoreranno a contatto con il pubblico, anche nel servizio ai tavoli. Non semplici spettatori, dunque, ma ragazzi chiamati a vivere dall’interno una grande manifestazione, mettendo in pratica competenze e conoscenze acquisite a scuola. Piazza della Libertà diventa così anche un’aula a cielo aperto, dove la formazione incontra direttamente il mondo del lavoro e dell’evento.

UNA FESTA CHE GUARDA ALLA COMUNITÀ

La convivialità diventa anche occasione di solidarietà. Nel corso delle sei giornate sono diverse le associazioni coinvolte nelle attività di beneficenza e sensibilizzazione, perché il valore di una manifestazione popolare si misura anche nella capacità di restituire qualcosa alla comunità. Il coinvolgimento di realtà come Humanitas, Onmic, ENS Salerno e le altre associazioni partner rafforza la dimensione sociale dell’appuntamento. Con Salerno Pulita, CIAL, Corepla, Ricrea e Comieco torna inoltre la «Ruota del Riciclo», con giochi, informazioni e premi per sensibilizzare il pubblico alla corretta raccolta differenziata.

LA PIZZA CHE DIVENTA SOLIDARIETÀ

Un momento speciale ha accompagnato la serata con Mons. Raimo, vescovo ausiliare di Salerno, protagonista di un gesto di solidarietà legato alla donazione di pizze, realizzata in collaborazione con la Caritas Diocesi Salerno e destinata ai dormitori cittadini. A condividere questo momento anche Angelo Scelzo, figura particolarmente legata alla vita della comunità salernitana. Nella stessa serata il Pitti Pizza & Friends ha accolto don Roberto Faccenda insieme a un gruppo di volontari della Pastorale Giovanile, ospitati all’interno del villaggio. Un incontro che ha dato alla convivialità della manifestazione un significato ancora più concreto: la pizza come occasione per stare insieme, ma anche per raggiungere chi vive una condizione di maggiore fragilità.

MUOVERSI VERSO IL PITTI: PARCHEGGI, METRO E NAVETTE

Per raggiungere Piazza della Libertà è stata predisposta una guida alla mobilità con aree di parcheggio distribuite in diversi punti della città, così da consentire al pubblico di lasciare l’auto e raggiungere il villaggio attraverso il trasporto pubblico. La Metropolitana sarà attiva in orario continuativo fino alle 3, con una navetta dedicata al collegamento tra Salerno Centrale e Piazza della Libertà. Una soluzione pensata per favorire gli spostamenti verso il villaggio e alleggerire il traffico nelle immediate vicinanze della manifestazione.

TUTTI I PARTNER DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione è ideata da Maurizio Falcone e promossa dall’Associazione Alimenta, presieduta dallo stesso Falcone, con Alfonso Aufiero vicepresidente. L’evento è organizzato con Effe Emme Eventi, con il patrocinio e il sostegno di Comune di Salerno, Regione Campania, Provincia di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio, Banca Monte Pruno, ASI Salerno, Fondazione Banco di Napoli, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Humanitas, Onmic, IPSEOA R. Virtuoso, AIC Campania – Associazione Italiana Celiachia, ENS Salerno – Ente Nazionale Sordi.

Media Partner: Radio Kiss Kiss. Main sponsor: Molini Pizzuti, La Rosina, Etè Supermercati, Motta Caffè, Latteria Sorrentina, Autodue, Santoro Creative Hub. Sponsor: Coca-Cola, Peroni Nastro Azzurro, Fabbrocino, Finocchietto Esagerato, La Contadina, SEV-Iren, Humankey, FG Industria grafica, Melella Group, Tecno Inox, Ormeggio Autuori. Sponsor tecnici: I-Move Smart Mobility, 84100 Ingegneria srl, Arck De Rosa, Caseificio Ilka-Fiordilatte San Matteo, I Casola Consulenti di bellezza, Zio Pepe, Ricciardi Computer-VNE S.p.A., In Vino Civitas – Salone del Vino Salerno, Portadimare enoteca, Vitale srl, Convergenze, Linee Contemporanee, Capece workwear.

BIGLIETTI E INFORMAZIONI

Il costo del biglietto d’ingresso è di 20 euro (drink card 15 euro) e comprende quattro tranci di pizza, una bibita, un caffè e l’accesso all’area spettacolo. Per i bambini di altezza inferiore a un metro e venti l’ingresso è gratuito. I biglietti possono essere acquistati direttamente al botteghino e sono validi esclusivamente per la giornata di acquisto. Ulteriori ticket potranno essere acquistati anche all’interno dell’area.

Per informazioni e aggiornamenti sulla manifestazione: www.pittipizzaefriends.it; Instagram: @pittipizzaefriends; Facebook: Pitti Pizza & Friends.

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