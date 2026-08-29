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Positano, Procura chiede altri documenti al Comune

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Prosegue l’inchiesta sul Comune di Positano, in Costiera Amalfitana. Dopo le perquisizioni effettuate lo scorso giugno nell’ambito dell’indagine sugli appalti affidati dalla precedente amministrazione comunale, i carabinieri del comando provinciale di Salerno, su delega della Procura, sono tornati in Municipio per eseguire un ordine di esibizione di documenti.

Nel mirino la gara per quattro cabine‑biglietteria

Secondo quanto si apprende, l’acquisizione riguarda gli atti relativi a una gara per l’affidamento di quattro cabine ad uso biglietteria da collocare sulla banchina del molo di Positano. La procedura era stata annullata in autotutela nel mese di giugno, in concomitanza con le prime attività investigative.

Il contesto dell’indagine

L’inchiesta, avviata dalla Procura di Salerno, mira a verificare la regolarità delle procedure di assegnazione di alcuni appalti comunali e a ricostruire eventuali condizionamenti o anomalie nelle fasi di gara. Le acquisizioni documentali odierne si inseriscono nel filone già aperto sugli affidamenti pubblici gestiti dalla precedente amministrazione.

Le verifiche proseguono e al momento non vengono diffusi ulteriori dettagli.

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