Maltempo, allerta meteo dalle 13 alle 21

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valida dalle 13 alle 21 di oggi, martedì 8 settembre, su tutta la Campania ad esclusione delle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 6 (Piana Sele e Alto Cilento).

Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.