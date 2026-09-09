Galleria per Minori, Comune di Maiori formalizza il no

Il Comune di Maiori ha formalizzato la propria contrarietà al progetto ANAS NA286 per la realizzazione della variante in galleria della S.S. 163 tra Minori e Maiori e ha avviato l’interlocuzione con gli enti competenti, dando attuazione all’indirizzo espresso dal Consiglio comunale.

Deliberazione consiliare trasmessa ad Anas, Regione, Ministeri etc.

La deliberazione consiliare del 30 luglio 2026 è stata ufficialmente trasmessa ad ANAS, Regione Campania, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Soprintendenza, Autorità di Bacino, Parco Regionale dei Monti Lattari, ACaMIR e Comune di Minori, oltre che ai soggetti civici indicati nel dispositivo.

L’Assessorato alla Mobilità Sostenibile, nell’ambito della delega conferita e in raccordo con il sindaco e con gli uffici competenti, seguirà le interlocuzioni istituzionali e le richieste di acquisizione della documentazione necessaria a ricostruire in maniera completa lo stato del progetto e del relativo iter amministrativo.

No a progetto galleria, non a interventi su mobilità

Quello dell’Amministrazione Romano è un no alla soluzione progettuale proposta, non alla necessità di intervenire sulla mobilità: per l’Amministrazione restano prioritarie la sicurezza della Statale Amalfitana e la qualità dei collegamenti tra i due comuni, da perseguire attraverso alternative proporzionate e compatibili con la fragilità e le caratteristiche del territorio. In questa chiave, al centro dell’iniziativa del Comune vi è la necessità di aggiornare e completare il quadro conoscitivo relativo al promontorio di Torre Mezzacapo, al sistema carsico e alla Grotta dell’Annunziata. La documentazione ANAS già disponibile riconosce infatti la natura carsica dell’area, la presenza di grotte e cavità e l’impossibilità di escludere completamente eventuali interferenze con cavità non ancora note.

Il Comune ha chiesto inoltre di ricostruire con chiarezza lo stato effettivo del procedimento, verificando le prescrizioni formulate, gli aggiornamenti progettuali e le autorizzazioni intervenute nel tempo. Un passaggio indispensabile per disporre di informazioni complete e aggiornate prima di assumere decisioni destinate a incidere in modo permanente sul territorio.

L’obiettivo resta quello indicato dal Consiglio comunale: affrontare il tema della mobilità tra Maiori e Minori partendo dalla sicurezza, ma tenendo insieme la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e ambientale e la valutazione concreta di soluzioni alternative alla galleria. Una scelta che riguarda non soltanto la viabilità, ma il futuro di un territorio fragile, unico e non riproducibile.

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