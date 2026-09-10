Cibo e dintorni, gli appuntamenti di Agrocepi

Agrocepi si pone come associazione di rappresentanza delle imprese agricole e della trasformazione, focalizzandosi sull’integrazione di filiera, un modo per sostenere le imprese agricole campane e nazionali e favorire l’internazionalizzazione della filiera e gli incontri B2B con buyer italiani ed esteri.
In un contesto che vede la partecipazione di oltre cento aziende e buyer da sedici Paesi, Agrocepi ha promosso tre momenti di confronto sul patrimonio agroalimentare, creando uno spazio di confronto tra produttori, buyer, operatori professionali, istituzioni e pubblico.
Export ed internazionalizzazione del Made in Italy
Venerdì 11 settembre alle 10.30: forum sulle filiere agroalimentari con ospiti istituzionali dal titolo .”Export ed internazionalizzazione del Made in Italy” dove Agrocepi coordinerà incontri tra le imprese ed i rappresentanti di Sace, Giulia Curcio e di Simest, Viola Di Caccamo.
L’incontro verte a raggiungere imprese ed operatori per illustrare opportunità e strumenti finanziari.
Cinghiali e dintorni
Venerdi 11 settembre ore 11.00 presso la Sala Agorà Pad. B si terrà il convegno dal titolo “Cinghiali&Dintorni-Il mondo venatorio pronto a difendere l’agricoltura.”
Intervengono: Antonio Barone, Resp. Centri Lavorazione selvaggina; Ettore Bellelli, Coldiretti Campania; fabrizio Marzano, Confaagricoltura Campania; Stefano Di Marzo, CIA Campania; Angela Pisacane, CopAgri Campania; Giuseppe Alfano, Parco dei Monti Picentini; Giuseppe Coccorullo, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Conclude Maria Carmela Serluca, Assessore Regione Campania. Introduce e coordina Gennaro Barra, Presidente Provinciale Agrocepi e EPS Campania.
Le filiere agroalimentari
Domenica 13 settembre ore 10,30 presso la Sala Agorà Pad B, un un importante forum dal titolo “Le filiere agroalimentari: mercati ed opportunità” con ospiti istituzionali e la partecipazione di Ismea .
“Cibo&Dintorni per tre giorni sarà il motore dell’agroalimentare innovativo e di qualità”, commenta Corrado Martinangelo, Presidente Nazionale Agrocepi,” utile nel rapporto con i buyer ad accrescere l’espansione delle aziende sui mercati. Ringrazio Agrocepi Campania e Salerno per l’impegno profuso. La nostra associazione di categoria, con gli spazi collettivi messi a disposizione di imprese del settore, intende sempre più farsi interprete del modello dell’unione che fa la forza”
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