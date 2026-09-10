Mediterraneo Video Festival, prima tappa a Monte San Giacomo

La parola “senso” è il filo conduttore delle proposte culturali del 29° Mediterraneo Video Festival.

Il senso del gusto, il senso del cinema, il senso dell’arte, il senso del vero o del falso, il senso della musica, il senso del nostro navigare in questo splendido mare che è il Mar Mediterraneo che non è un mare di solitudine.

Il 10 settembre 2026 Monte San Giacomo ospiterà la prima tappa del 29° Mediterraneo Video Festival. Un’edizione che ha come focus il “senso” come ricerca della parola che esprime il valore del paesaggio culturale, sia esso materiale che immateriale.

La mattinata inizia alle 11 con un’escursione con la guida di Nicola di Novella alla scoperta di Monte San Giacomo e dintorni a cura del Consorzio Pro Loco Vallo di Diano. A seguire con Terre Viaggiati: Il senso di un paese il Festival diventa set.

Il festival riprende poi nel pomeriggio, alle 17:30, con i saluti del sindaco Angela D’Alto e di Walter Nicodemo, presidente del Consorzio delle Pro Loco del Vallo di Diano. Alle 17:50 proiezione del film Sabbia di Luce – Il Cilento di Ungaretti, lavoro del liceo scientifico L. Da Vinci di Vallo della Lucania, che introdurrà la tematica dell’incontro di e con Francesco Napoli dal titolo Il senso della verità e la sua parola.

L’incontro si terrà nella splendida location di Palazzo Marone, palazzo che nei secoli ha ospitato molti personaggi illustri, e il cui ultimo proprietario, Gherardo Marone, fu in stretto contatto con Ungaretti.

Alle 19 inizia il concorso internazionale, con il lungometraggio Fora Pal Mont – I passi rimasti di Lorena Trevisan e Michele Pastrello e il cortometraggio Dear Silvestro di Nico Cirasola.

Alle 20:45 assisteremo invece alla proiezione del film L’artista, il contarino, di Franco di Chiera, documentario sulla vita dell’artista Giuseppe Mercuri, alla presenza del regista. Al film verrà consegnato il premio Palma Bucarelli, che il festival assegna a opere audiovisive che raccontano il mondo dell’arte e i suoi protagonisti.

La serata si conclude con le premiazioni del Lions Club Teggiano Polla Tanagro.