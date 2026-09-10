Osservatorio Astronomico dell’Università di Salerno, presentazione martedì 15

Martedì 15 settembre, alle ore 10.00, presso l’Aula delle Lauree P1 (Edificio F) al campus di Fisciano, si terrà l‘Evento di presentazione del nuovo Osservatorio Astronomico dell’Università degli Studi di Salerno.

L’Osservatorio – afferente al Dipartimento di Fisica “E.R.Caianiello” e diretto dal prof. Valerio Bozza – rappresenta un luogo di ricerca, didattica e divulgazione, dotato di uno tra i più grandi telescopi robotici per l’osservazione dello spazio.

Nel corso dell’evento saranno illustrati al pubblico la storia dell’Osservatorio, le ricerche e le scoperte ad oggi realizzate e sarà ufficialmente presentata la nuova struttura a cupola che, nelle prossime settimane, ospiterà già le prime visite astronomiche aperte al pubblico.

Di seguito il Programma dell’evento di presentazione, che avrà l’onore di ospitare il messaggio video di Luca Parmitano – Agenzia Spaziale Europea ESA e la testimonianza di Marcella Marconi – già Direttrice INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte.

IL NUOVO OSSERVATORIO ASTRONOMICO UNISA

INAUGURAZIONE E APERTURA AL PUBBLICO

15 settembre 2026 – ore 10.00

Aula Magna P1, Edificio F3, Campus di Fisciano

SALUTI ISTITUZIONALI

Virgilio D’ANTONIO

Magnifico Rettore Università degli Studi di Salerno

Carmine ATTANASIO

Direttore Dipartimento di Fisica “E.R.Caianiello” UNISA

INTERVENTI

Gaetano SCARPETTA

Professore Emerito UNISA, ideatore dell’Osservatorio Astronomico di Ateneo

Salvatore DE PASQUALE

Già Direttore del Dipartimento di Fisica “E.R.Caianiello” UNISA

Alfredo LANDI

Ufficio Tecnico UNISA

Maria PASSARO

Delegata al Patrimonio Culturale Universitario

PRESENTAZIONE DEL NUOVO OSSERVATORIO

Valerio BOZZA

Responsabile Scientifico Osservatorio Astronomico di Ateneo

“GUEST VOICES”

Luca PARMITANO (TBC) – Agenzia Spaziale Europea ESA

Marcella MARCONI – Già Direttrice INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte

ORE 11.30 – Edificio F | INAUGURAZIONE DELL’OSSERVATORIO

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