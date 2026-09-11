Sele d’Oro, domani le premiazioni a Oliveto Citra

Si terrà domani, sabato 12 settembre, alle 21.30 presso il Largo della Memoria di Oliveto Citra (SA), lo spazio antistante l’auditorium provinciale, la tradizionale cerimonia di consegna dei premi della 42° edizione della manifestazione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. La cerimonia sarà accompagnata, tra l’altro, dal concerto di Roberto Colella con Michele Maione. Tra gli ospiti anche l’attore e regista Massimiliano Gallo.

Il convegno conclusivo

L’ultima giornata del Premio inizia alle 18, nell’auditorium regionale, con il convegno conclusivo con ospiti e premiati della 42° edizione del Premio. Tema dell’incontro, “La comunicazione conflittuale. Come la tecnologia condiziona il confronto pubblico”.

Nel corso della prima sessione, parleranno di “Media e informazione nell’epoca della generazione dei testi”: Luca De Biase, giornalista, saggista ed esperto di innovazione digitale – Fondatore di Nova24 / Il Sole 24; Emma Giammattei, professoressa emerita Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, membro della Giuria del Premio Sele d’Oro; Massimo Marrelli, prof. emerito di Scienza delle Finanze, già rettore dell’Università di Napoli Federico II; Pegah Moshir Pour, scrittrice e attivista; Lucio Romano, Centro interuniversitario di ricerca bioetica (CIRB), già senatore della Repubblica. Coordina Emanuele Imperiali, giornalista, componente della Giuria del Premio.

Le frontiere dell’IA

Nella seconda sessione, dal tema “Le frontiere dell’IA: robot, nuovi linguaggi e coscienza digitale”, interverranno: Paolo Benanti, docente di Etica della Tecnologia alla Pontificia Università Gregoriana e LUISS Guido Carli, Membro del Comitato ONU sull’Intelligenza Artificiale; Vincenzo Di Vincenzo, direttore de Il Mattino, già caporedattore centrale ANSA; Nicola Leone, prof. ordinario di Informatica – direttore Laboratorio di Intelligenza Artificiale, già rettore dell’Università della Calabria; Amedeo Lepore, prof. ordinario dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, presidente Giuria del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno; Paolo Spagnoletti, prof. ordinario di Organizzazione aziendale e Digital transformation all’Università LUISS Guido Carli, Presidente Cyber 4.0. Coordina: Alfonso Ruffo, direttore de Il Denaro, componente della Giuria del Premio.

La cerimonia di premiazione

Alle 21.30, presso il Largo della Memoria, si terrà la cerimonia di premiazione della 42° edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. A dare il via alla serata musicale sarà l’Orchestra giovanile di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) “Paolo Ragone”, diretta dal maestro Maurizio Managò e vincitrice del Premio di Platino alla 12° edizione del World Orchestra Festival di Vienna. Seguirà il concerto dell’autore, compositore e polistrumentista Roberto Colella, oggi solista con il nuovo album “Ce sta sempe na via”, con Michele Maione. Nel corso della serata interverrà l’attore e regista Massimiliano Gallo. Conduce la giornalista Giovanna Di Giorgio.

Il gran concerto del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, evento conclusivo della 42° edizione della manifestazione, si terrà il 30 settembre, alle 21.30, in piazza Europa.

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito www.seledoro.eu

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