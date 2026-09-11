L’Atlante dei Legami a Montesano sulla Marcellana

Prosegue il progetto L’Atlante dei Legami con una nuova fase dedicata alla tutela, alla digitalizzazione e alla valorizzazione della memoria fotografica del territorio.

Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l’ex Edificio della Scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa de IL DIDRAMMO APS, si terrà un laboratorio gratuito di digitalizzazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici recuperati e prodotti durante la prima fase del progetto.

L’iniziativa

L’iniziativa è aperta ai residenti del territorio e nasce con l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti concreti per conoscere, conservare, descrivere e digitalizzare il patrimonio fotografico, trasformando l’attività formativa in un’esperienza diretta di cura della memoria collettiva.

La settimana di formazione intensiva prevede complessivamente 50 ore di attività, articolate in 12 ore di lezioni frontali e 38 ore di laboratorio. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 15 persone. Durante le attività pratiche i corsisti saranno suddivisi in tre gruppi di lavoro, ciascuno seguito da un tutor.

Lezioni sugli archivi fotografici

Le lezioni frontali affronteranno innanzitutto il tema del trattamento degli archivi fotografici, illustrando come approcciare un fondo, quali tipologie di materiali è possibile incontrare e quali sono le prime valutazioni necessarie per la loro salvaguardia.

Una particolare attenzione sarà dedicata agli archivi e ai fototipi, approfondendo le modalità di ordinamento, inventariazione e archiviazione di oggetti complessi, il riconoscimento delle differenti tipologie di materiali fotografici e le corrette procedure per la loro messa in sicurezza.

Laboratori

La parte laboratoriale consentirà invece di applicare direttamente le conoscenze acquisite. A ciascun gruppo saranno affidati specifici materiali sui quali realizzare un vero e proprio percorso di trattamento archivistico: dall’analisi del fondo e dal riconoscimento dei fototipi alla verifica dello stato di conservazione, fino all’attribuzione della segnatura e della stringa identificativa.

I partecipanti saranno inoltre coinvolti in interventi di base di spolveratura e pulitura dei fototipi, nelle prime operazioni di digitalizzazione, nella schedatura e catalogazione secondo gli standard ministeriali di base e nell’inserimento dei materiali trattati sulla piattaforma del Censimento delle Raccolte e degli Archivi Fotografici del Ministero della Cultura.

Workshop il 2 ottobre

Al termine del percorso è previsto un incontro di restituzione collettiva, dedicato alle difficoltà incontrate, agli eventuali approfondimenti e alla condivisione delle competenze acquisite durante la settimana.

La giornata conclusiva del 2 ottobre sarà caratterizzata da uno specifico workshop dedicato alla riproduzione fotografica delle evidenze e delle opere d’arte, condotto dal fotografo professionista Marco Casciello. L’appuntamento sarà rivolto ai corsisti ma sarà anche aperto liberamente ai cittadini interessati, offrendo un’ulteriore occasione di incontro tra formazione specialistica, fotografia e patrimonio culturale.

I professionisti

Ad accompagnare i partecipanti saranno professionisti con una consolidata esperienza nel campo della fotografia, degli archivi e della conservazione.

Barbara Bergaglio, responsabile Archivi della Fondazione CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino, è esperta di archivi fotografici e docente di Storia della Fotografia presso l’Università degli Studi di Torino.

Marco Casciello è fotografo professionista specializzato nella riproduzione di opere d’arte e docente di fotografia presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Rosario Petrosino, fotografo, è direttore del MuDiF – Museo Didattico della Fotografia e responsabile dei laboratori di conservazione, digitalizzazione e catalogazione de IL DIDRAMMO APS.

Per informazioni e prenotazioni: atlantedeilegami@ildidrammo.com

Il progetto

Con questa nuova fase, L’Atlante dei Legami consolida un percorso di costruzione partecipata della memoria, coinvolgendo le comunità del Vallo di Diano nella conoscenza, nella cura e nella valorizzazione del patrimonio fotografico legato alla Certosa di San Lorenzo a Padula.

Il progetto “L’Atlante dei legami: rigenerare le comunità patrimoniali della Certosa di Padula attraverso la fotografia”, promosso dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania e sostenuto da Il Museo Rigenera – Edizione Fotografia della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, utilizza la fotografia come strumento di relazione tra la storia del complesso monumentale e le memorie familiari e collettive del territorio. L’obiettivo è rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo e spazio attivo di partecipazione, trasformando gli archivi in luoghi di conoscenza, formazione e restituzione culturale.

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LABORATORIO DI FORMAZIONE

DIGITALIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE E CATALOGAZIONE FOTOGRAFICA

Programma

Periodo di svolgimento: 5 giorni di attività formativa dal 28 settembre al 1° ottobre 2026, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.30.

Workshop finale: 2 ottobre.

Tipologia e modalità di svolgimento dell’attività

12 ore di attività frontale e 38 ore di attività laboratoriale per complessive 50 ore di attività. Numero massimo di partecipanti 15 unità.

Tematiche delle sedute frontali e dei laboratori

Il trattamento degli archivi fotografici: come approcciare un fondo fotografico, prime valutazioni in materia di salvaguardia

Archivi e fototipi: ordinamento, inventariazione e archiviazione di un oggetto complesso. Comportamenti, riconoscimenti e messa in sicurezza

Laboratori di digitalizzazione e archiviazione

Formazione gruppi di lavoro, affidamento dei materiali da trattare: presentazione scheda di consistenza e orientamenti di lavoro, analisi del fondo affidato, riconoscimento dei fototipi presenti, annotazioni dello stato conservativo, segnatura, stringa identificativa

Trattamento del fondo affidato a ciascun gruppo: eventuali interventi di base di spolveratura e pulitura dei fototipi

Digitalizzazione di fototipi

Schedatura, catalogazione: descrizione di fototipi secondo gli standard ministeriali di base

Attribuzione della proprietà e del diritto d’uso

Workshop: fotografare evidenze d’arte

per i corsisti e di libero accesso ai cittadini interessati

Sede delle attività

Montesano sulla Marcellana: sede operativa de IL DIDRAMMO APS (Via Regina Margherita)

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