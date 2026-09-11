Maxi tamponamento a Baronissi, 7 feriti

Sette persone sono rimaste ferite nel maxi‑incidente avvenuto nel pomeriggio sul raccordo Salerno‑Avellino, in direzione sud, all’altezza di Lancusi‑Baronissi. Nel sinistro sono stati coinvolti tredici veicoli tra auto, mezzi pesanti e una moto, in un tamponamento a catena le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

L’impatto ha richiesto l’intervento di tre squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Salerno e Mercato San Severino, della Polizia Stradale e dei mezzi di soccorso del 118, che hanno provveduto al trasporto dei feriti negli ospedali della zona. Le condizioni delle persone coinvolte non sono state ancora rese note.

Traffico paralizzato sulla A2, poi la riapertura parziale

A causa dell’incidente, il tratto dell’A2 – Autostrada del Mediterraneo è stato temporaneamente chiuso in direzione sud, all’altezza del km 6,600, tra gli svincoli di Baronissi e Salerno. La chiusura ha provocato gravi disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti.

L’Anas ha comunicato che il tratto è stato riaperto poco fa, ma soltanto sulla corsia di sorpasso, mentre proseguono le operazioni di rimozione dei mezzi e di messa in sicurezza dell’area.

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