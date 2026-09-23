Home Cultura e Società Salute e Benessere Successo per Campagna Amica per la Salute di Coldiretti al Ruggi

Successo per Campagna Amica per la Salute di Coldiretti al Ruggi

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Unicusano Salerno Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Unicusano Pagani Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Ritorna con successo il progetto “Campagna Amica per la Salute” all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.
Il secondo appuntamento con la giornata di prevenzione e corretta alimentazione, promossa da Coldiretti Salerno e Campagna Amica Salerno, ha fatto registrare un grande interesse.
Straordinaria l’affluenza di cittadini, che per l’intera giornata hanno affollato lo spazio informativo di Campagna Amica, dimostrando grande interesse e sensibilità verso il legame tra alimentazione e salute.
Protagoniste dell’evento le biologhe nutrizioniste ed esperte in scienze dell’alimentazione che hanno offerto consulenze gratuite, consigli personalizzati e indicazioni pratiche su come prendersi cura di sé attraverso una dieta sana, stagionale e di qualità.
“E’ stata una giornata speciale – commenta il direttore di Coldiretti Salerno Vincenzo Tropiano – che conferma quanto i cittadini chiedano informazioni corrette e affidabili. La prevenzione non è solo controlli medici periodici: è una scelta quotidiana fatta di cibo di qualità, stagionalità e consapevolezza. Mangiare bene oggi significa proteggere la propria salute domani”.
Non finisce qui. L’appuntamento si rinnova: Campagna Amica Salerno tornerà nel mese di ottobre con una nuova giornata dedicata alla prevenzione e alla sana alimentazione. La data sarà comunicata nei prossimi giorni.
“Il ringraziamento più grande va all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e al suo Direttore Generale, l’avvocato Nicola Cantone, per l’ospitalità e la sensibilità dimostrata” conclude.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it