Successo per Campagna Amica per la Salute di Coldiretti al Ruggi

Ritorna con successo il progetto “Campagna Amica per la Salute” all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Il secondo appuntamento con la giornata di prevenzione e corretta alimentazione, promossa da Coldiretti Salerno e Campagna Amica Salerno, ha fatto registrare un grande interesse.

Straordinaria l’affluenza di cittadini, che per l’intera giornata hanno affollato lo spazio informativo di Campagna Amica, dimostrando grande interesse e sensibilità verso il legame tra alimentazione e salute.

Protagoniste dell’evento le biologhe nutrizioniste ed esperte in scienze dell’alimentazione che hanno offerto consulenze gratuite, consigli personalizzati e indicazioni pratiche su come prendersi cura di sé attraverso una dieta sana, stagionale e di qualità.

“E’ stata una giornata speciale – commenta il direttore di Coldiretti Salerno Vincenzo Tropiano – che conferma quanto i cittadini chiedano informazioni corrette e affidabili. La prevenzione non è solo controlli medici periodici: è una scelta quotidiana fatta di cibo di qualità, stagionalità e consapevolezza. Mangiare bene oggi significa proteggere la propria salute domani”.

Non finisce qui. L’appuntamento si rinnova: Campagna Amica Salerno tornerà nel mese di ottobre con una nuova giornata dedicata alla prevenzione e alla sana alimentazione. La data sarà comunicata nei prossimi giorni.

“Il ringraziamento più grande va all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e al suo Direttore Generale, l’avvocato Nicola Cantone, per l’ospitalità e la sensibilità dimostrata” conclude.

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