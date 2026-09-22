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Vento forte e mare agitato, allerta dalle 16

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per “Venti localmente forti da Nord-Nord-Est con possibili raffiche. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte”.
L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalle 16 di oggi 22 settembre, alle 12 di domani, 23 settembre.
Si ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi agli eventi previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si sottolinea la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.
Non sono previste criticità connesse invece alle precipitazioni piovose, pertanto l’avviso è di colore Verde per il dissesto idrogeologico.
Si rappresenta che l’allerta vento non è associata ad un codice colore e, in questo caso, vige in assenza di allerta meteo per temporali: il colore Verde presente sull’Avviso del centro Funzionale trasmesso agli enti locali dalla Sala Operativa regionale, indica pertanto che non è previsto rischio idrogeologico associato al quadro meteo attuale.

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