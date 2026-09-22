Charlot Giovani, domani la finale

Domani sera, mercoledì 23 settembre con inizio alle ore 21, i riflettori si accenderanno sulla terza serata del Premio Charlot, interamente dedicata alla grande finale dello Charlot Giovani, la sfida che vedrà i comici emergenti darsi battaglia a colpi di battute per conquistare l’ambito e prestigioso titolo.

La serata a doppia conduzione

La serata sarà strutturata in due grandi momenti di spettacolo: la prima parte sarà guidata alla conduzione da Cinzia Ugatti, mentre la seconda parte, quella dedicata alla gara dei nuovi talenti della comicità, vedrà al timone Gigi e Ross, conduttori e comici dalla travolgente ironia, pronti a ritmare le esibizioni dei giovani concorrenti con la loro inconfondibile carica energetica.

Ad arricchire una serata già ricca di emozioni ci sarà un parterre di ospiti d’eccezione.

Gli ospiti

Sul palco saliranno Enzo e Mario, duo comico capace di regalare risate a crepapelle con i loro esilaranti sketch di coppia.

E poi ancora ci sarà Rosalia Porcaro, autentica regina della satira e maestra nel far ridere e riflettere attraverso i suoi iconici personaggi, frutto di una spiccata sensibilità teatrale e di un grande talento interpretativo.

I premi speciali

Spazio poi ai riconoscimenti speciali con la premiazione di Lello Marangio, a cui andrà il Premio Speciale Autore per celebrare la sua penna raffinata, la sua innata verve umoristica e il suo contributo fondamentale alla scrittura di tantissimi successi teatrali e televisivi.

Altro premio di rilievo sarà quello consegnato a Maurizio Merluzzo, a cui andrà il Premio Speciale Charlot per il suo straordinario e poliedrico percorso artistico che lo vede affermato doppiatore di celebri personaggi cinematografici, attore e amatissimo fenomeno del web, capace di conquistare con la sua travolgente simpatia milioni di fan.

Come da tradizione e punto di forza della manifestazione, a decretare il vincitore assoluto dello Charlot Giovani sarà come sempre il pubblico, giuria sovrana della serata, che al termine delle esibizioni dei concorrenti voterà per scegliere chi merita di conquistare il titolo di questa edizione.

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