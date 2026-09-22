Home Istruzione e Formazione L'Università che cambia UniSa guarda al futuro

UniSa guarda al futuro

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Martedì 22 settembre, alle ore 10.00, in Sala “Biagio Agnes” al campus di Fisciano, si terrà la Conferenza stampa “UniSA guarda al futuro”.

L’incontro sarà l’occasione per presentare ai media l’agenda degli eventi che scandiranno la vita universitaria nei prossimi mesi.

Dopo l’esperienza internazionale dei Giochi Universitari Europei, UNISA lancia il nuovo calendario di iniziative culturali e scientifiche, di scambio e socializzazione, dedicate alla comunità dell’Ateneo e alla collettività.

Nel corso dell’incontro stampa, per il programma “Campus in movimento”, il Rettore Virgilio D’Antonio annuncerà anche i nuovi progetti istituzionali volti a promuovere una crescita sostenibile in sinergia con le realtà locali.

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