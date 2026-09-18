Home Cultura e Società Cinema e Teatro Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello dal 21 al 25 settembre

Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello dal 21 al 25 settembre

Di
Pietro Pizzolla
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“Donna e Mito” è il titolo della XXIII edizione del Positano Teatro Festival  Premio Annibale Ruccello,ideato da Gerardo D’Andrea, diretto da Antonella Morea, che si svolgerà dal 21 al 25 settembre tra Positano e Montepertuso, inizia con un imperdibile concerto della Nuova Compagnia di Canto Popolare con “Anima di Terra Tour”, il Premio Annibale Ruccello va infatti alla sua leader storica Fausta Vetere, cantante e attrice, protagonista nel ruolo di Cenerentola nella Gatta Cenerentola di cui ricorrono i 50 anni dalla sua prima rappresentazione.

Mentre il Premio Pistrice Città di Positano va all’attore Antonio Milo, il celebre brigadiere Maione della serie televisiva de il Commissario Ricciardi, Il Premio Gerardo D’Andrea per la sezione Drammaturgia a Giuseppe Affinito cresciuto sin da piccolo alla scuola di Enzo Moscato, di cui è storico componente della compagnia, mentre per i nuovi talenti della scena il Premio va a Veronica D’Elia, è un’attrice che spazia  tra teatro, cinema e televisione, nel ruolo della mitica governante de il Commissario Ricciardi.

Nel corso della conferenza stampa sarà riconosciuto il Premio Speciale Positano Teatro Festival a Manlio Santanelli, drammaturgo e scrittore italiano, autore di numerosi testi teatrali, tra cui commedie e radiodrammi, ha pubblicato inoltre racconti e romanzi. Ha ideato, insieme a Livia Coletta, il format di successo de “Il Teatro Cerca Casa”. 

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