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La festa di Santa Maria a Mare a Mercatello

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Conclusi i festeggiamenti in onore di Santa Maria a Mare, nel quartiere Mercatello della zona  orientale di Salerno con un finale  molto coinvolgente che ha visto un numeroso pubblico  applaudire i 26 interpreti  di ogni età di un famoso Musical dedicato  all’eterna e indimenticabile storia  dei “Promessi Sposi” in  chiave moderna.

Il programma civile

Il programma civile  ha regalato alla città e in particolare agli abitanti del quartiere di Mercatello ma non solo, ben sei serate all’insegna della musica e dello spettacolo, con i concerti della “Dolce Vita Band”, il Quiz Show  Dr. Wby,  “I Picarielli” con la musica popolare, il concerto di don Michele Pecoraro  e la “St. Louis band”, la “Enzo Iaccio Ban”d  con la straordinaria partecipazione di Mazzariello, tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 e per finire il 14  settembre con il Musical ”I promessi Sposi”, proposto e realizzato  dai  giovanissimi della parrocchia il giorno dopo la processione e la S. Messa dedicata alla patrona del quartiere S. Maria a Mare,  cuore della festa.

Messa Solenne celebrata dall’Arcivescovo Monsignor Bellandi

La Santa Messa Solenne  è stata infatti presieduta da S.E. Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno.

Un’unica grande festa: quella di una comunità che si ritrova, celebra la propria fede e  coinvolge  un’intera comunità in modo sereno e molto partecipato.

Il Musical finale, che ogni anno dedica  un momento di spettacolo vero e proprio alla tradizione live di opere musicali, è stato davvero un momento di grande partecipazione collettiva unitamente ai momenti  del culto e della tradizione di fede, che conferma da sempre una  grande devozione alla Madonna del Mare.

Tutti i protagonisti  del Musical , tra cui il giovane seminarista  Emmanuel,  che ha pubblicamente dichiarato quanto  questi  due anni trascorsi  in parrocchia,   anche con l’Estate ragazzi e le numerose attività dell’Oratorio “Orme di Luce”, lo abbiano ancor più convinto di essere  sulla strada  giusta scelta.

Voci  meravigliose  quelle di tutti i cantori, rigorosamente  dal vico, hanno  ricevuto una meritatissima standing ovation finale. Non bastavano sedie  ad accogliere il numeroso pubblico  che ha assistito a questo  che è più di uno spettacolo, un modo autentico di confermare la possibilità  di stare bene insieme,  di cantare, danzare, recitare per passione  e non soltanto per una gratificazione personale, ma  collettiva. Un esempio di grande   senso di appartenenza  e civiltà. Tutti hanno collaborato a realizzare queste  giornate  di gioia, di festa, di comunità vera. Ognuno per la sua parte grazie alla collaborazione di  chi ha  offerto il  bene più prezioso, il tempo.

Regista, animatore e soprattutto uomo di fede e  di impegno  civile il parroco  di S. Maria a Mare, don Gerardo Albano,  che in pochi anni è riuscito a coinvolgere bambini, ragazzi,  giovani e anziani in una  coralità quanto mai necessaria in tempi difficili, nei quali star bene insieme è davvero una rarità.

Gilda Ricci

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