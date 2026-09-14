Programma Pnrr‑Zes: 50 milioni di investimenti

Si chiude con 50 milioni di euro di investimenti complessivi il programma di interventi infrastrutturali finanziati attraverso Pnrr e Zes nella provincia di Salerno.

Di questi, 32 milioni sono stati destinati alla zona industriale del capoluogo, dove questa mattina è stato presentato ufficialmente il completamento dei lavori.

La conferenza si è svolta a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Vincenzo De Luca, del capo del Dipartimento per il Sud Giosy Romano e del presidente del Consorzio Asi Antonio Visconti.

Romano: “La semplificazione diventa infrastruttura materiale”

«Non è importante solo la quantificazione delle risorse, ma poter celebrare la conclusione dei lavori», ha sottolineato Romano, evidenziando come la semplificazione amministrativa – definita “infrastruttura immateriale” – si sia tradotta in opere concrete: strade, aree attrezzate, elementi di supporto al sistema industriale.

Il capo del Dipartimento ha ricordato che ulteriori opere sono candidate sulla delibera Cipess e che sono in corso le procedure di evidenza pubblica. L’obiettivo, ha spiegato, è «continuare a realizzare una sinergia istituzionale che accompagni gli imprenditori che intendono investire nella Zes, garantendo infrastrutture adeguate e tempi rapidi».

De Luca: “A San Matteo Salerno cambia faccia”

Il sindaco De Luca ha annunciato l’avvio, già da questa mattina, di una serie di interventi stradali nell’area Asi, integrati con il programma dei lavori per San Matteo.

«Stiamo lavorando al limite delle nostre possibilità umane, organizzative e imprenditoriali», ha dichiarato. «Stiamo mantenendo l’impegno: a San Matteo Salerno cambia faccia».

Sul fronte della mobilità, De Luca ha indicato come priorità assoluta il prolungamento della metropolitana: «L’investimento più importante è l’estensione fino all’aeroporto e a Battipaglia». Quanto ai tempi: «Stiamo lavorando per fare le cose con i tempi coreani».

Visconti: “Zes molto attenta ai distretti produttivi”

Per il presidente del Consorzio Asi, Antonio Visconti, l’appuntamento di oggi «testimonia l’enorme attenzione della Zes sull’area industriale di Salerno e, più in generale, su tutti i distretti produttivi che svolgono funzioni retroportuali o logistiche».

Un quadro che conferma la centralità della zona industriale salernitana nelle strategie di sviluppo del territorio.

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