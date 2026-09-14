Costiera, domato incendio a Positano

È stato domato l’incendio che nella notte tra sabato e domenica si è sviluppato su un costone a ridosso del territorio comunale di Positano, in località Laurito. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno provocato una frana che ha reso necessario chiudere un tratto della statale 163 Amalfitana, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Statale riaperta dopo le verifiche Anas

Dopo lo spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco, l’Anas ha provveduto a riaprire il tratto stradale, consentendo nuovamente la circolazione in entrambe le direzioni. Le squadre hanno lavorato per ore alla rimozione del materiale franato e alla pulizia della carreggiata, con il supporto della polizia municipale.

Il tratto interessato dalla chiusura era compreso tra i km 16,000 e 16,800.

Notte di paura: fiamme alte e vento forte

L’incendio è divampato nella tarda serata, propagandosi rapidamente nella vegetazione del costone. Il vento ha complicato le operazioni di spegnimento, rendendo necessario l’intervento di più squadre dei vigili del fuoco provenienti da Napoli, Nocera e Maiori, oltre all’impiego di un elicottero.

La viabilità è stata immediatamente deviata e il Comune di Positano ha diffuso un avviso urgente sui propri canali social, chiedendo ai cittadini di rimuovere i veicoli parcheggiati lungo il tratto interessato per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso.

Area sotto controllo, proseguono le verifiche

Dalla mattinata l’incendio risulta sotto controllo, mentre proseguono le attività di monitoraggio del costone e di messa in sicurezza dell’area. Anas e polizia municipale restano sul posto per completare le verifiche e assicurare condizioni di piena sicurezza per la circolazione.

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